[날씨] 아침 기온 '뚝'…맑다가 오후부터 '흐림'

오늘(6일) 아침 중부 내륙을 중심으로 반짝 추위가 나타나겠습니다.



현재 지도에 보라색을 띠는 파주와 철원, 제천과 봉화, 장수가 영하 10도 아래로 떨어져 있고요.



현재 서울이 영하 6.5도로 그 밖의 대부분 지역은 영하 5도 안팎의 기온을 보이고 있습니다.



오늘 옷차림 따뜻하게 해주셔야겠습니다.



수도권을 비롯해 동쪽 지역의 대기는 더욱더 메말라가고 있습니다.



오늘 오후 강원 산지와 동해안은 바람도 강하게 부니까요.



계속해서 불씨 관리 잘해 주셔야겠습니다.



오늘 늦은 밤부터 내일 오후 사이 제주 산지에는 1에서 5cm의 눈이, 경기 동부와 강원 내륙 산지, 충북과 전북 동부에는 약하게 비나 눈이 내리겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 맑다가 오후부터 흐려지겠습니다.



오늘 동해안을 중심으로는 너울이 강하게 밀려들겠습니다.



현재 기온 살펴보겠습니다.



현재 춘천이 영하 10.7도, 대전 영하 6.4도, 광주 영하 3.2도, 대구 영하 2도 가리키고 있고요.



낮 기온도 자세히 보시면 춘천 3도, 대전 5도, 대구와 광주가 7도 보이겠습니다.



내일은 날이 다시 풀렸다 목요일 다시 강추위가 찾아오겠습니다.



이번 한 주 기온이 들쑥날쑥하니까요.



건강 관리 잘해 주셔야겠고요.



금요일 밤 중부를 시작으로 토요일에는 중부와 호남, 제주에 비나 눈이 내리겠습니다.



(박세림 기상캐스터)