뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

레미콘공장 노동자 컨베이어벨트 끼어 사망…중처법위반 수사

유영규 기자
작성 2026.01.06 06:10 조회수
레미콘공장 노동자 컨베이어벨트 끼어 사망…중처법위반 수사
▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

경기 광명의 한 레미콘 제조업체에서 70대 노동자가 컨베이어 벨트에 끼어 사망하는 사고가 발생해, 노동 당국이 중대재해처벌법 위반 여부 등에 대해 수사에 나섰습니다.

5일 고용노동부에 따르면 이날 오전 7시 32분 경기 광명 소재 A 레미콘 제조업체 컨베이어 벨트에서 정리작업을 하고 내려오던 하청업체 소속 노동자인 70대 남성이 사망했습니다.

그는 컨베이어 벨트 위에서 정리 작업을 하고 내려오던 중 발을 헛디디며 가동 중인 컨베이어 벨트에 끼인 것으로 조사됐습니다.

관할청인 경기안양지청 중대재해수사과와 산재예방감독과, 안전보건공단 등은 즉시 사고조사에 착수했고 작업 중지 등 조처를 내렸습니다.

노동부는 사고원인 조사와 함께 컨베이어 벨트 가동을 멈추지 않고 가동하면서 동시에 작업을 한 것과 관련, 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부 등을 엄정히 수사한다는 방침입니다.

중대재해처벌법은 사업주나 경영책임자가 안전·보건 확보 의무를 다하지 않아 사망사고 등 중대한 재해가 발생하면 형사 처벌하도록 규정합니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지