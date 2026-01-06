"토할 뻔했다"…인천 송도서 '닭똥 삼계탕' 논란

▲ 5일 인천의 한 유명 음식점이 이물질이 든 삼계탕을 제공해 논란이 일고 있다.

인천의 한 유명 음식점이 역한 냄새가 나는 이물질이 든 삼계탕을 제공해 논란이 일고 있습니다.5일 인터넷 커뮤니티에 따르면 지난달 23일 오후 7∼8시 인천 송도의 모 음식점을 이용한 A 씨는 '유명 삼계탕집에서 닭똥을 먹었어요'라는 제목의 글을 올렸습니다.A 씨는 "삼계탕을 주문해 식사하던 중 닭똥집이 있어 한입 베어먹는 순간 똥 냄새와 똥 맛을 느꼈다"며 "토할 뻔하고 당황해 직원을 불렀는데 '닭 변을 제거하지 못했다'고 인정하고 자주 있는 일인 듯 아무렇지 않게 지나갔다"고 전했습니다.그러면서 "사장님의 진솔한 사과를 원했으나 이후 주방장이 전화로 '사장님은 연락이 안 되고 전화를 할 수 없다'고 답변했다"며"사과도 안 해 너무 유감"이라고 했습니다.음식점 측은 납품업체의 과실로 모래주머니(근위)가 제대로 제거되지 않은 닭이 제공된 것으로 보인다는 입장을 밝혔습니다.음식점 관계자는 "'닭똥'이 아니라 사람으로 치면 위(胃)에 해당하는 근위가 제거되지 않았던 것으로 보인다"며 "저희가 아닌 납품업체 측 책임으로, 있어서는 안 될 일이 일어난 것"이라고 말했습니다.그러면서 "납품업체 측에 근위를 제거하지 않은 경위를 확인하고 있으며 결과에 따라 추가 조치할 것"이라며 "절차상 시간이 걸렸을 뿐 손님에게 사과하지 않으려고 피한 적은 없다"고 덧붙였습니다.(사진=인터넷 커뮤니티 갈무리, 연합뉴스)