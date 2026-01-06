"토할 뻔했다"…인천 송도서 '닭똥 삼계탕' 논란

▲ 5일 인천의 한 유명 음식점이 이물질이 든 삼계탕을 제공해 논란이 일고 있다.
인천의 한 유명 음식점이 역한 냄새가 나는 이물질이 든 삼계탕을 제공해 논란이 일고 있습니다.
5일 인터넷 커뮤니티에 따르면 지난달 23일 오후 7∼8시 인천 송도의 모 음식점을 이용한 A 씨는 '유명 삼계탕집에서 닭똥을 먹었어요'라는 제목의 글을 올렸습니다.
A 씨는 "삼계탕을 주문해 식사하던 중 닭똥집이 있어 한입 베어먹는 순간 똥 냄새와 똥 맛을 느꼈다"며 "토할 뻔하고 당황해 직원을 불렀는데 '닭 변을 제거하지 못했다'고 인정하고 자주 있는 일인 듯 아무렇지 않게 지나갔다"고 전했습니다.
그러면서 "사장님의 진솔한 사과를 원했으나 이후 주방장이 전화로 '사장님은 연락이 안 되고 전화를 할 수 없다'고 답변했다"며
"사과도 안 해 너무 유감"이라고 했습니다.
음식점 측은 납품업체의 과실로 모래주머니(근위)가 제대로 제거되지 않은 닭이 제공된 것으로 보인다는 입장을 밝혔습니다.
음식점 관계자는 "'닭똥'이 아니라 사람으로 치면 위(胃)에 해당하는 근위가 제거되지 않았던 것으로 보인다"며 "저희가 아닌 납품업체 측 책임으로, 있어서는 안 될 일이 일어난 것"이라고 말했습니다.
그러면서 "납품업체 측에 근위를 제거하지 않은 경위를 확인하고 있으며 결과에 따라 추가 조치할 것"이라며 "절차상 시간이 걸렸을 뿐 손님에게 사과하지 않으려고 피한 적은 없다"고 덧붙였습니다.
(사진=인터넷 커뮤니티 갈무리, 연합뉴스)
댓글