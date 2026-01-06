"한국 영화계가 큰 빚져, 영원히 기억되길"…고 안성기 조문행렬

▲ 배우 안성기의 빈소가 5일 서울 서초구 서울성모병원 장례식장에 마련됐다.

"40년 동안 선배님과 같이 영화를 찍고 했다는 것도 행운이고 그런 인격자 분과 함께 있으며 좋은 영향을 받은 것도 너무나 감사하게 생각합니다."배우 박중훈이 5일 배우 안성기의 빈소가 마련된 서울성모병원 장례식장을 찾아 떨리는 목소리로 "슬픈 마음을 표현할 길이 없다"며 침통한 마음을 전했습니다.'국민 배우' 안성기가 별세한 이날 고인과 작품을 함께한 동료들을 비롯해 다양한 분야의 많은 인사들이 빈소를 찾아 추모했습니다.'칠수와 만수'(1988), '투캅스'(1993), '인정사정 볼 것 없다'(1999), '라디오스타'(2006) 등을 함께 한 박중훈은 "선배님이 영화계에 끼친 영향, 또 선후배 동료들에게 주신 사랑 잊지 않고 잘 간직하겠다"며 "관객 여러분들께서도, 국민들께서도 저희 안성기 선배님을 영원히 기억해 주시기를 감히 부탁드린다"고 말했습니다.거장 임권택 감독도 빈소를 찾았습니다.임 감독은 고인이 아역으로 나왔던 '십자매 선생'(1964)을 비롯해 '만다라'(1981), ''태백산맥'(1994), '화장'(2014) 등을 함께 했습니다.임 감독은 "좋은 사람이자 연기자로서 정말 충실했던 사람이다. 그렇게 살아내기 쉽지 않다"며 "현장에서 만나면 늘 편안하고, 연출자로서 연기자에 관해 가질 수 있는 불안한 것들이 조금도 없었던 훌륭한 배우였다"고 고인을 기렸습니다.그는 그러면서 "많이 아쉽고 아쉽다"며 "(영정을 보며) '나도 곧 따라갈 텐데'라고 생각했다"고 말했습니다.소설가 김홍신도 이날 빈소를 찾았습니다.그는 고인과 방송국에서 처음 만났고 강릉영화제에서 고문 등으로 활동하며 여러 차례 식사한 인연이 있습니다.김홍신은 "몇 달 전에 (고인의) 목소리가 안 나와서 '안 좋은가 보다'고 생각했는데, 이렇게 빨리 갈 줄은 몰랐다"며 안타까워했습니다.2022년에는 몸이 안 좋은 고인과 같이 프란치스코 교황의 강복을 받았다고 합니다.그는 "몸이 불편해 저에게 의지해 걸으면서도 (다른 사람이) 사진을 찍자고 하면 바로 배우가 돼 환하게 웃었다"며 "'탄생'에서는 세 장면 밖에 안 나오는 조연인데, 가톨릭 신자여서 '무조건 하겠다'며 아픈 몸을 이끌고 촬영했다. 배우다운 삶을 살다 갔다"고 고인을 기억했습니다.'탄생'은 조선 최초의 신부가 된 김대건의 이야기를 다룬 영화로 2022년 개봉했습니다.고인은 이 영화에서 수석 역관 유진길 역을 맡았습니다.고인과 영화 '그대 안의 블루'(1992), '피아노 치는 대통령'(2002) 등 작품에서 호흡을 맞췄던 배우 김형일도 빈소를 찾았습니다.김형일은 "가끔 뵈면 '형님 사랑합니다' 말하고 싶었는데 그 얘기를 미처 못 했다"며 "빈소에서 속으로 '형님 사랑합니다, 좋은 곳에 가셔서 저희 잘 내려봐 주세요'라고 말했다"고 전했습니다.음악계 관계자들도 빈소를 찾아 고인과의 추억을 떠올렸습니다.고인의 추천으로 영화 '고래사냥'에 출연한 인연이 있는 가수 김수철은 고인을 친형 같았던 분으로 기억한다"며 슬퍼했습니다.김수철은 "마음의 준비는 두어 달 전부터 했는데도 기분이 좋지 않다"며 "형은 '난 사람'(능력이 뛰어난 사람)이면서 '된 사람'(인품도 훌륭한 사람)이었다. 인간미가 아주 깊은 분이자 큰 어른이셨다"고 회고했습니다.김수철은 대학 재학 시절 영화를 만드는 모임에서 고인을 처음 만난 뒤 50년 가까이 친분을 유지해 왔습니다.'고래사냥'에서는 소심한 철학과 대학생 병태 역을 맡아 안성기와 연기 호흡을 맞췄습니다.그는 "배창호 감독이 키 조그마하고 어리바리해 보이는 애를 찾는다기에 (안성기) 형이 나를 추천해줬고 영화도 같이 찍게 됐다"며 "촬영 당시 한방에서 4개월을 함께 지내며 여러모로 챙겨주셨다"고 떠올렸습니다.가수 태진아는 아들인 가수 이루의 곡 '까만 안경' 뮤직비디오에 고인이 출연했던 것을 언급하며 거듭 고마움과 안타까움을 드러냈습니다.태진아는 "저에게는 친형이나 다름없었는데 돌아가셨다는 게 아직 실감이 나지 않는다"며 울음을 삼켰습니다.고인과 함께 CJ 문화재단 이사로 활동한 인연이 있는 임진모 대중음악평론가는 "우리나라 영화 산업(수준)이 대폭 상향 조정되는 걸 끌어내신 분"이라며 "영화와 관련해 우리 국민 모두가 안성기에 빚진 채무자"라고 했습니다.정치권 인사의 발길도 이어졌습니다.조국 조국혁신당 대표는 고인과 개인적 인연은 없지만 팬으로서 빈소를 방문했다며 "조문을 하게 되니 마음이 쓸쓸하다"고 말했습니다.그는 "아역부터 평생을 영화 속에 사신 고인이 있어서 K-드라마 K-영화 열풍이 있다고 생각한다"며 "고인의 명복을 빈다"고 애도했습니다.아나운서 시절 시상식에서 고인과 인연을 맺었다는 배현진 국민의힘 의원은 "국민들에게 베푸셨던 만큼 하늘나라에서 더 큰 사랑 받으시며 안식하셨으면 좋겠다"고 추모했습니다.송영길 소나무당 대표도 늦은 저녁 빈소를 찾아 애도를 표했습니다.아울러 배우 이정재, 정우성, 권상우, 송승헌, 김규리, 이덕화, 정진영, 이진충 등을 비롯해 이준익·류승완·강우석 감독, 가수 바다, 박용만 대한상의 의장 등이 조문했습니다.배우 전도연과 김상경 등은 조화를 보내 고인을 기렸습니다.일반 시민을 위한 조문공간도 서울영화센터에 마련됐습니다.오늘(6일)~8일 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 조문할 수 있습니다.박상원 고(故) 안성기 배우 장례위원회 대외협력위원장은 "(조문) 문의가 많이 오고 있어서 공간을 열어뒀다"고 설명했습니다.발인은 9일 오전 6시, 장지는 양평 별그리다입니다.(사진=사진공동취재단, 연합뉴스)