"바둑·축구 교류 확대"…'서해경계획정' 노력

<앵커>



이번 한중 정상회담에선 두 나라 사이의 민감한 현안들도 테이블에 올랐습니다. 한류를 제한해 온 한한령과 관련해선 일부 분야부터 교류와 협의를 해나가기로 했고, 서해 구조물 문제에 대해서도 바다의 경계를 정확히 긋기 위한 차관급 회담을 추진하겠다고 청와대는 밝혔습니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 어제(5일) 정상회담에서 문화 교류의 일환으로 바둑, 축구 분야 교류를 추진하기로 뜻을 모았습니다.



위성락 국가안보실장은 양국 정상이 서로 관심 분야에 대해 이야기를 나누다 자연스레 교류 확대가 언급됐다고 설명했는데 드라마나 영화 분야 교류도 실무 부서 간 협의로 진전을 모색해 나가기로 했다고 밝혔습니다.



다만 K-팝 교류에 대해선 특별한 논의가 없었던 것으로 전해졌습니다.



우리 정부 측은 한중 민간 우호의 상징인 판다를 추가 대여해달라는 요청도 했습니다.



[위성락/국가안보실장 : 양측 모두가 수용 가능한 분야에서부터 점진적, 단계적으로 문화 콘텐츠 교류를 확대해 나가자는데 공감대를 이뤘고….]



서해 구조물 문제에 대해선 양측이 건설적 협의를 이어가기로 하고 올해 서해 경계 획정을 위한 차관급 회담 개최를 노력하기로 했습니다.



중국어선의 불법 조업 문제와 관련해선 우리 측이 중국 정부에 어민 계도와 단속 강화 등 질서를 당부했습니다.



한반도 평화 문제에 대한 논의도 이뤄졌습니다.



위 실장은 이 대통령과 시 주석이 북한과의 대화 재개 중요성을 확인했다고 설명했습니다.



[위성락/국가안보실장 : 한반도 평화 안정이 한중 양국의 공동 이익이라는 인식을 재확인하고 중국의 건설적 역할 수행 의지도 확인했습니다.]



이 대통령은 오늘 리창 중국 총리 등과 접견한 뒤 이번 국빈 방중 두 번째 방문지인 상하이로 이동합니다.



(영상취재 : 이병주·김남성, 영상편집 : 김종태)