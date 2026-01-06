뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

출국금지 전 미국으로…"수사 타이밍 놓쳤다"

신용일 기자
작성 2026.01.06 06:36 조회수
PIP 닫기
<앵커>

강선우 의원에게 공천 대가로 1억 원을 건넸단 의혹을 받는 김 경 서울시의원이 미국으로 출국한 상태인 걸로 파악됐습니다. 핵심 피의자를 제때 출국 금지 조치하지 않은 건 수사에 큰 차질을 줄 수 있는 거라 논란이 커지고 있습니다.

신용일 기자입니다.

<기자>

지난 2022년 무소속 강선우 의원에게 공천 헌금 목적으로 1억 원을 전달했다는 혐의를 받고 있는 김경 서울시의원.

김 시의원이 최근 개인 일정을 이유로 미국으로 출국한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.

강 의원과 김 시의원에 대한 고발장은 지난해 12월 30일 경찰에 접수됐고, 경찰은 지난 2일, 이 사건을 공공범죄수사대에 배당하고 본격 수사에 착수하면서도 핵심 피의자인 김 시의원 출국금지 조치를 하지 않았던 겁니다.

경찰 관계자는 "기초 조사를 통해 범죄 혐의를 어느 정도 소명해야 출국금지 조치를 할 수 있다"며 "김 시의원 측과 소통 중이며 출석 일자도 조율하고 있다"고 설명했습니다.

그러면서 경찰은 뒤늦게 김 시의원이 입국할 때 통보해 달라고 법무부에 요청했고, 귀국하면 출국금지를 요청할 것이라고 밝혔습니다.

하지만, 특수수사에 정통한 한 검찰 관계자는 "경찰 수사가 이미 타이밍을 놓쳤다"며 "진술을 맞출 시간, 증거 인멸할 시간을 내주고 있다"고 비판했습니다.

김 시의원 출국을 둘러싼 논란이 커지는 가운데 경찰은 강 의원과 김 시의원을 고발한 정의당 관계자를 불러 조사했습니다.

[이상욱/정의당 강서구위원장 : 강선우 의원도 마찬가지고요. 김경 시의원도 마찬가지고 의원직을 사퇴하고 이건 자연인 신분으로 수사를 받아야 함을 명확히 보여주는 일이라고 생각하고 필요하다면 구속 수사를 해야 될 사안이라고 봅니다.]

경찰은 김 시의원이 귀국한 뒤 출석해 조사를 받겠다는 입장을 밝혔다고 전했지만, 귀국 시점이 늦어질수록 초동 수사 조치가 미흡했다는 비판 여론은 더 커질 전망입니다.

(영상편집 : 김진원, 디자인 : 전유근)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
신용일 기자 사진
신용일 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지