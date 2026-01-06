월즈, 트럼프의 '전방위 수사'에 미네소타 주지사 3선 포기

▲ 팀 월즈 미국 미네소타 주지사

지난 2024년 미국 대선에서 현 야당인 민주당 부통령 후보로 뛰었던 팀 월즈 미국 미네소타 주지사가 현지시간 5일 주지사직 3선 도전 포기를 선언했습니다.월즈 주지사는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "오늘 나는 미네소타를 최고로 살기 좋고 아이를 키우기 좋은 곳으로 만들기 위해 해온 일들을 자랑스럽게 생각한다"며 "나는 선거에서 물러나 업무에 집중하는 동안 다른 사람들이 선거를 염려하도록 하기로 결정했다"고 적었습니다.지난해 9월, 차기 주지사 선거 출마를 공식 선언한 지 4개월 만에 도전을 접은 것입니다.월즈 주지사의 3선 포기 선언은 미네소타주에 대한 도널드 트럼프 행정부의 연방 정부 복지 지원금 부정 수급 사기·횡령 조사 및 수사가 전방위로 이뤄지고 있는 가운데 나왔습니다.월즈 주지사는 엑스에 따로 올린 4페이지 분량의 성명에서 지난 9월 3선 도전 선언을 언급, "내 모든 것을 쏟아부으면 3선에 성공할 수 있다는 자신감이 있다"며 "그러나 (연말연시) 휴일 동안 가족 및 팀과 숙고한 결과, 선거에 내 모든 것을 쏟아부을 수 없다는 결론을 내렸다"고 밝혔습니다.또 "지난 몇 년간 조직화한 범죄 집단이 우리 주의 관대함을 악용하려 했다"며 지원급 사기·횡령 사건을 거론한 뒤 "사기꾼들과의 싸움에서 진전을 이뤘음에도 이제는 위기를 이용하려는 조직화한 정치 세력을 보고 있다"며 연방 정부가 미네소타주에서 전방위 조사·수사를 집중하고 있는 것을 비판했습니다.월즈 주지사는 대형 사기 의혹을 이유로 한 연방정부의 보육 보조금 지급 동결에 대해선 "트럼프와 그의 측근들은 워싱턴에서, 세인트폴(미네소타주 주도), 그리고 온라인에서 우리 주를 더 차갑고 잔인한 곳으로 만들길 원한다"고 주장하기도 했습니다.월즈 주지사는 지난 2024년 대선 기간 트럼프 대통령의 부통령 후보 러닝메이트였던 JD 밴스 부통령을 향해 "이 사람들은 그저 이상해"(These guys are just weird)라고 공격한 것이 전국적으로 퍼지면서 민주당 대선 후보였던 카멀라 해리스 당시 부통령으로부터 부통령 러닝메이트로 지명받았습니다.미네소타주는 그간 민주당 지지 성향을 보여왔지만, 민주당 우세는 점차 약화하는 추세입니다.월즈 주지사는 재선에 출마했던 2022년 선거에서 8% 포인트 차로 승리했지만, 2024년 대선에서 트럼프 대통령은 5% 포인트 미만으로 열세를 좁혔습니다.월즈 주지사가 3선을 포기하면서 오는 11월 미네소타 주지사 선거에 나설 민주당 유력 후보로는 미네소타가 지역구인 에이미 클로버샤 연방 상원의원이 거론되고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)