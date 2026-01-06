뉴스
"이 학생들 찾습니다"…SNS 공개된 긴박했던 당시

울산에서 식당 아르바이트를 하던 고등학생들이 쓰러진 어르신을 구한 사실이 화제가 되고 있네요?

네, 지난달 28일 오후 울산 동구의 한 식당에서 어르신 한 명이 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌습니다.

당시 식당 사장은 "119를 불러 달라"며 다급하게 외쳤고, 주변 사람들은 상황을 지켜보며 어찌할 바를 모르는 상태였는데요.

이때 주말 아르바이트를 하던 대송고등학교 2학년 윤재군 군과 화암고등학교 2학년 문현서 군이 지체 없이 구조에 나섰습니다.

두 학생은 침착하게 역할을 나눴는데요.

한 학생은 어르신을 바닥에 눕힌 뒤 고개를 젖혀 기도를 확보했고, 다른 학생은 호흡이 거의 없는 것을 확인한 뒤 곧바로 심폐소생술을 실시했습니다.

학생들의 신속한 대응 덕분에 약 2분 만에 어르신은 의식을 회복했고, 이후 도착한 119 구급대에 의해 병원으로 이송됐습니다.

이들의 선행은 현장을 목격한 시민이 소셜미디어에 학생들을 칭찬해 달라는 글을 올리며 뒤늦게 알려졌는데요.

심폐소생술을 맡았던 윤재군 군은 "사내 특수구조대원인 아버지에게 어릴 때부터 심폐소생술을 배웠고 학교 안전 교육도 큰 도움이 됐다"며 "당황하지 않고 대처할 수 있어 다행"이라고 말했습니다.

학교 측은 "평소 반복해 온 안전 교육이 실제 생명을 살렸다"며 학생들을 격려했습니다.

(화면출처 : 울산교육청)
