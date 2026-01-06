비주얼부터 홀린다…일본인들 빠진 한국 디저트는

요즘 한국 드라마뿐 아니라 한국 음식 인기도 정말 뜨거운데요.



특히 일본 젊은이들 사이에서 한국 디저트, 이른바 'K-스위츠' 열풍이 뜨겁다고요?



네, 대한무역투자진흥공사에 따르면 한국식 카페 문화와 디저트가 일본 소비자들 사이에서 그냥 먹는 간식을 넘어서 '즐기는 콘텐츠'처럼 받아들여지고 있다고 합니다.



특히 한국 디저트는 사진 찍기 좋은 비주얼이 강점인데요.



소셜미디어에 올리기 좋다 보니 일본의 '먹기 전 사진부터 찍는' 문화와 잘 맞아 입소문이 빠르게 퍼지고 있는 겁니다.



요즘 일본에서 주목받는 K-스위츠로는 한국식 베이글과 크룽지, 감자빵이 있는데요.



한국식 베이글은 겉은 바삭하고 속은 쫄깃한 데다 크기도 크고 속 재료도 다양해서 기존 일본 베이글과는 다르다는 평가를 받고 있습니다.



또 크루아상과 누룽지를 합친 '크룽지'는 바삭한 식감을 좋아하는 일본 젊은 층 취향을 제대로 저격했는데요.



감자빵 역시 단순한 디저트라기보다는 간단한 한끼처럼 먹을 수 있다는 점에서 관심을 끌고 있습니다.



전문가들은 소셜미디어에서 화제가 된 디저트가 실제 매장 방문과 구매로 이어지는 경우가 늘면서 K-스위츠가 일시적인 유행이 아니라 하나의 소비 트렌드로 자리 잡았다고 분석했습니다.