"분변 맛에 토할 뻔"…'닭똥' 논란에 삼계탕집 해명

인천의 한 유명 삼계탕 집에서 손님에게 악취가 나는 이물질이 들어간 음식을 제공했다는 주장이 제기됐다고요.



지난달 23일 저녁, 인천 송도의 한 삼계탕 전문점을 찾은 손님 A씨는 식사 도중 이물질을 발견했다고 주장했습니다.



A씨는 "닭똥집으로 보이는 부위를 한입 베어 무는 순간 강한 분변 냄새와 맛이 느껴졌다"며 구토를 할 뻔할 정도로 큰 충격을 받았다고 전했습니다.



A씨가 함께 공개한 사진에는 닭 내장 내부에 황갈색 덩어리 내용물이 가득 차있는 모습이 담겼습니다.



제대로 손질되지 않은 닭 내장 부위는 위생 문제는 물론 식중독 위험도 있을 수 있는데요.



A씨는 직원을 불러 항의했지만 "닭의 변을 제거하지 못했다"는 설명과 함께 상황을 가볍게 넘기는 듯한 대응에 더 큰 불쾌감을 느꼈다고 주장했습니다.



특히 사장의 직접적인 사과를 요구했지만 연락이 닿지 않았다며 "유명 음식점의 대응으로는 실망스러웠다"고 밝혔습니다.



논란이 커지자 음식점 측은 문제가 된 이물질이 '닭똥'이 아니라 닭의 위에 해당하는 근위, 이른바 모래주머니가 제거되지 않은 것이라고 해명했습니다.



또 해당 닭은 납품업체의 손질 과정에서 문제가 발생한 것으로 보인다며, 사과를 피한 것은 아니고 절차상 시간이 걸렸을 뿐이라고 설명했습니다.



현재 음식점 측은 납품업체를 상대로 사실관계를 확인 중이며, 결과에 따라 추가 조치를 하겠다는 입장입니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티 '보배드림')