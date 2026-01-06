"배달시킨 디저트 먹다가 기겁"…충격 사진 반전 맞았다

요즘 AI 기술이 급속도로 발전하고 있습니다.



그런데요, 배달받은 음식 사진을 AI로 조작해서 환불을 요하는 새로운 사기 수법이 미국, 영국 등에서 사회 문제로 대두되고 있습니다.



디저트 용기 안에 파리 이미지를 합성한 겁니다.



뿐만 아니라 이렇게 고기가 덜 익은 것처럼 붉게 만들기도 합니다.



AI로 조작한 사진인데요.



이거로 배달 앱에서 환불을 요구하는 겁니다.



기존에도 거짓으로 신고해 환불을 요구하는 일부 고객들이 있었지만 AI 기술이 발달하면서 이 같은 수법이 더 정교해지고 있는 것으로 전해집니다.



영국의 한 법률 회사는 환불되는 음식의 약 10%는 이미지를 AI로 조작하는 등 허위 주장일 거라고 추정했습니다.



배달 플랫폼과 업체들 역시 조작 행위에 대해 어느 정도 인지하고 있지만, 플랫폼들이 일반적으로는 추가 조사 없이 환불을 처리하며 결국에는 업체가 손실을 감수하게 되는 경우가 많다고 기사는 지적했습니다.



