뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

69년 영화 외길…'국민 배우' 안성기 떠나다

이주형 기자
작성 2026.01.06 01:01 조회수
PIP 닫기
<앵커>

69년간 150편이 넘는 영화에 출연하며 '국민 배우'로 불린 안성기 씨가 세상을 떠났습니다.

영화보다 더 영화 같았던 고인의 삶을, 이주형 기자가 되돌아봤습니다.

<기자>

배우보다는 영화배우란 말이 더 잘 어울렸던, 천생 영화배우 안성기 씨가 7년간의 혈액암 투병 끝에 별세했습니다.

향년 74세입니다.

조용필, 이정재, 정우성 등 영화계와 연예계의 수많은 동료 선후배들이 조문했습니다.

[조용필/가수 (중학교 때부터 친구) : 영화계에 또 별이 하나 떨어지는구나. 친구이지만 그래도 영화계의 큰 별이잖아요.]

60년 훨씬 넘게 영화를 살아낸 삶이었습니다.

다섯 살에 고 김지미 배우와 함께 '황혼열차'로 데뷔한 고인은 여덟 살 때는 저 유명한 김기영 감독의 '하녀'에도 어린이 배우로 출연했습니다.

1980년 이장호 감독의 '바람 불어 좋은 날'에서 성인 배우로 발돋움한 뒤, '고래사냥', '투캅스' '인정사정 볼 것 없다', 최초의 천만 영화 '실미도',

[너희의 생명과 안전을 보장할 어떤 장치도 없다.]

그리고 '라디오스타' 등 정확히 헤아릴 수 없지만 최소 150편 이상의 영화에서 천의 얼굴을 보여주며 국민 배우로 인정받았습니다.

[배창호/영화감독 (지난달 20일 안성기 회고전 당시) : 안성기 씨는 단 한 마디로 얘기하면 클로즈업이 아주 좋은 배우, 그러니까 영화 배우.]

특히 고인은 87년 민주화 이후 '칠수와 만수', '성공시대', '개그맨' 등 이른바 '코리안 뉴웨이브'를 이끈 새로운 흐름의 영화들에서 모두 주연을 맡았습니다.

[안성기 (2017년 데뷔 60주년 기념전 당시) : 컴컴한 그 (영화관) 자리에 앉아 가지고 자기를 어떻게 감동시켜 달라는 그런 마음을 갖는 것에 대한 어떤 소중함이 있고요. 그래서 영화를 그냥 좋아합니다.]


정상의 인기 때도 스캔들 하나 없었고 사회 활동에도 무심치 않았던, 절대다수 대중의 사랑은 물론 인품으로도 존경받은 마지막 영화배우의 시대가 막을 내렸습니다.

(영상취재 : 김세경·김태훈, 영상편집 : 안여진, 디자인 : 서승현)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이주형 기자 사진
이주형 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지