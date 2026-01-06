'1억 전달 의혹' 김경, 출국금지 전 미국으로

<앵커>



강선우 의원에게 공천 대가로 1억 원을 건넸다는 의혹을 받고 있는 김경 서울시의원이 미국으로 출국했습니다. 경찰이 핵심 피의자를 출국금지조차 하지 않은 거라 논란이 커지고 있습니다.



지난 2022년 무소속 강선우 의원에게 공천 헌금 목적으로 1억 원을 전달했다는 혐의를 받고 있는 김경 서울시의원.



김 시의원이 최근 개인 일정을 이유로 미국으로 출국한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.



강 의원과 김 시의원에 대한 고발장은 지난해 12월 30일 경찰에 접수됐고, 경찰은 지난 2일, 이 사건을 공공범죄수사대에 배당하고 본격 수사에 착수하면서도 핵심 피의자인 김 시의원 출국금지 조치를 하지 않았던 겁니다.



경찰 관계자는 "기초 조사를 통해 범죄 혐의를 어느 정도 소명해야 출국금지 조치를 할 수 있다"며 "김 시의원 측과 소통 중이며 출석 일자도 조율하고 있다"고 설명했습니다.



그러면서 경찰은 뒤늦게 김 시의원이 입국할 때 통보해 달라고 법무부에 요청했고, 귀국하면 출국금지를 요청할 것이라고 밝혔습니다.



하지만, 특수수사에 정통한 한 검찰 관계자는 "경찰 수사가 이미 타이밍을 놓쳤다"며 "진술을 맞출 시간, 증거 인멸할 시간을 내주고 있다"고 비판했습니다.



김 시의원 출국을 둘러싼 논란이 커지는 가운데 경찰은 강 의원과 김 시의원을 고발한 정의당 관계자를 불러 조사했습니다.



[이상욱/정의당 강서구위원장 : 강선우 의원도 마찬가지고요. 김경 시의원도 마찬가지고 의원직을 사퇴하고 이건 자연인 신분으로 수사를 받아야 함을 명확히 보여주는 일이라고 생각하고 필요하다면 구속 수사를 해야 될 사안이라고 봅니다.]



경찰은 김 시의원이 귀국한 뒤 출석해 조사를 받겠다는 입장을 밝혔다고 전했지만, 귀국 시점이 늦어질수록 초동 수사 조치가 미흡했다는 비판 여론은 더 커질 전망입니다.



