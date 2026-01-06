하루 만에 4,400 넘어 사상 최고치…시장 영향은

<앵커>



올해 첫 거래일에 4천300선을 돌파했던 코스피가 불과 하루 만에 4천400선도 돌파하며 다시 최고치를 경신했습니다. 베네수엘라 사태의 영향은 크지 않을 것이란 분석이 나옵니다.



보도에 박재현 기자입니다.



<기자>



코스피는 전 거래일보다 1.77% 오른 4천385로 출발한 뒤 단숨에 4천400선을 돌파했습니다.



메모리 반도체 부족으로 가격이 오르면서 반도체 기업들 실적이 크게 좋아질 것이란 예측이 힘을 받았습니다.



오는 목요일 실적 발표를 앞둔 삼성전자는 7% 넘게 오르며 '13만 전자'를 넘어섰고, SK하이닉스도 장중 70만 원을 기록했습니다.



두 기업 시가총액은 각각 800조 원과 500조 원을 돌파했습니다.



외국인 투자자들이 2조 1천억 원어치를 순매수하면서, 코스피는 3.4% 오른 4천453.51로 하루 만에 다시 사상 최고치를 기록했습니다.



[염승환/LS증권 이사 : 반도체 기업들의 이익 추정치가 급격히 올라가고 있습니다. 지금 분위기상으로는 1분기에 5천도 전혀 이상하지 않다.]



정부는 지난 주말부터 이어지고 있는 베네수엘라 사태가 우리 경제와 수출에 미치는 영향은 제한적일 것으로 분석했습니다.



우리나라의 베네수엘라 수출은 약 4천200만 달러로 전체 수출에서 차지하는 비중이 0.1% 미만으로 적기 때문입니다.



베네수엘라의 전 세계 원유 수출 비중도 0.7%에 불과해 국제 유가 영향도 제한적일 걸로 보입니다.



[주원/현대경제연구원 연구본부장 : 베네수엘라가 (석유 수출이) 좀 막혀 있었거든요. 미국 때문에. 그런 것들이 풀어질 거잖아요. 아무래도 유가 안정에 큰 도움이 될 것 같고….]



다만, 지정학적 불안감이 완전히 사라진 건 아닙니다.



위험 회피 심리로 달러화 가치가 오르면서 원 달러 환율은 전 거래일 대비 소폭 올랐고 안전자산인 금은 2% 올랐습니다.



최근 회복세를 보인 비트코인은 유가 하락 전망이 인플레이션 둔화, 금리 인하 기대로 이어지며 사태 이후 3% 넘게 올랐습니다.



(영상취재 : 전경배, 영상편집 : 박나영, 디자인 : 박태영)