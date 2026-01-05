뉴스
마두로, 뉴욕 맨해튼 연방법원 도착…헬기·장갑차 동원

한성희 기자
작성 2026.01.05 22:27
마두로, 뉴욕 맨해튼 연방법원 도착…헬기·장갑차 동원
▲ 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령과 그의 아내 실리아 플로레스를 태운 장갑차가 현지시간 5일 월요일 뉴욕 맨해튼 연방법원에 도착하고 있다.

미군에 의해 체포돼 미국으로 압송된 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 현지시간 5일 첫 법정 출석을 위해 뉴욕 맨해튼의 남부연방지방법원에 도착했다고 로이터 통신 등이 보도했습니다.

CNN은 마두로 대통령이 뉴욕 브루클린에 위치한 메트로폴리탄 구치소에 수감돼 있다가 이날 오전 헬기에 태워져 법원 인근 헬기장으로 호송됐다고 보도했습니다.

중무장한 병력이 수갑을 찬 것으로 보이는 마두로 대통령과 그의 부인 실리아 플로레스를 끌고 가는 모습이 목격됐으며, 이들은 이어 장갑차에 태워져 법원으로 이동했습니다.

마두로 대통령 부부는 미 동부시간으로 이날 정오, 한국시간 6일 새벽 2시 법원에서 기소인정 여부 절차를 밟을 예정입니다.

트럼프 1기 행정부 시절인 2020년 마약 밀매, 돈세탁 등 '마약 테러리즘' 혐의로 기소된 마두로 대통령이 미국 법정에 서는 것은 이번이 처음입니다.

마두로 대통령의 재판은 올해 92세의 앨빈 헬러스타인 판사가 맡습니다.

헬러스타인 판사는 마두로 대통령이 연관된 마약 사건을 10년 넘게 담당해 왔습니다.

마두로 대통령 부부는 미군의 전격적인 군사작전이 이뤄진 지난 3일 베네수엘라 수도 카라카스의 안전가옥에서 미군과 미 법무부 당국자에 의해 체포돼 같은 날 뉴욕으로 압송됐습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기

