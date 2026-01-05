한중, 기술혁신 등 협력문서 15건 체결…산업장관 정례 협의체 구축

▲ 김용선 지식재산처장(왼쪽부터)과 선창위 중국 국가지식재산국 국장, 이명구 관세청장과 쑨메이쥔 해관총서 서장이 5일 베이징 인민대회당에서 이재명 대통령과 시진핑 국가주석이 참석한 가운데 각각 지식재산 분야의 심화 및 국경에서의 지식재사권 보호 협력에 관한 협약식을 하고 있다.
한국과 중국 정부가 현지시간 5일 베이징에서 열린 이재명 대통령과 시진핑 국가주석의 정상회담을 계기로 산업·환경·지식재산권 등 다양한 분야의 협력 강화를 위한 문서를 다수 채택했습니다.
이날 채택된 문건은 양해각서(MOU) 14건과 한국에 있는 중국의 문화유산을 중국 측으로 기증하는 내용의 증서 등 모두 15건입니다.
우선 양국은 산업 교류 확대를 모색하자는 취지에서 '상무협력 대화 신설에 관한 MOU'를 체결하고, 산업통상부와 중국 상무부 간 정례 협의체를 구축하기로 했습니다.
비정기적이었던 양측 장관 참여 회의를 정례화해 체계적인 협의를 이어가기 위한 조치라고 청와대는 설명했습니다.
동시에 '산업단지 협력 강화 MOU'를 통해 양국 산단 간 투자 활성화에 노력하기로 했습니다.
산업 분야별 협력 논의도 이어졌습니다.
우선 기술혁신 분야에서는 글로벌 이슈에 공동 대응하기 위해 연구자 간 교류를 확대하는 '글로벌 공동 도전 대응을 위한 과학기술 혁신 협력에 관한 MOU'와 '디지털 기술 협력 MOU'를 체결했습니다.
또 '중소기업과 혁신 분야 협력 MOU'를 통해 유망 스타트업 발굴에도 힘을 모으기로 했고, '지식재산 분야 심화 협력 MOU' 및 '국경에서의 지식재산권 보호를 위한 MOU'를 통해 신기술을 활용한 지식재산권 보호 기반 마련 및 수출입 물품에 대한 지식재산권 단속 효율성 제고를 모색하기로 했습니다.
환경 분야의 경우 '환경 및 기후 협력에 관한 MOU'를 통해 기후변화와 자원순환 등을 주제로 한 장관·국장급 정례회의를 열기로 했습니다.
청와대는 "미세먼지 중심에서 기후변화, 순환 경제 등 글로벌 이슈로 협력의 범위 확대했다는 데 의의가 있다"고 전했습니다.
아울러 '교통 분야 협력 MOU'에는 양국이 육상교통, 도로, 철도, 미래 모빌리티 등 관련 협력 추진 및 협의회를 구성한다는 내용을 담았습니다.
식품 분야에 대한 협력 문서도 있었습니다.
먼저 '식품안전협력에 관한 MOU'를 통해 K푸드 수출을 지원하기로 했고, '야생 수산물 수출입 위생 MOU'를 통해 냉장 병어 등을 중국에 수출할 수 있는 근거를 마련했습니다.
동시에 '수출입동식물 검역 협력 MOU'로 안정적 농축산물 무역을 뒷받침하기로 했습니다.
이 밖에도 양국은 아동을 위한 사회기반 구축에 협력하는 '아동 권리보장 및 복지증진 MOU', 양국 국립공원 관리정책 등에서 협력을 추진하는 '국가공원관리당국 간 MOU' 등도 체결했습니다.
이날 양국이 교환한 문건에는 '중국 청대(淸代) 석사자상 한 쌍 기증 증서'도 포함돼 눈길을 끌었습니다.
