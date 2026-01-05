국내 완성차 5개사, 작년 판매량 2년 연속 800만대 밑돌아

▲ 자동차 수출

국내 완성차 업체 5개사의 지난해 판매 대수가 해외 판매 감소의 여파로 2년 연속 800만대를 소폭 밑돈 것으로 나타났습니다.지난 2024년 기아와 레저용 차량(RV)으로는 첫 국내 시장 베스트셀링카를 기록한 쏘렌토는 2년 연속 1위에 올랐습니다.오늘(5일) 현대차·기아·한국GM·르노코리아·KG모빌리티(KGM) 등 국내 완성차 5개사 실적을 취합한 결과를 보면 지난해 한 해 이들 업체는 국내 136만8천773대, 해외 656만6천99대 등 모두 793만4천872대를 판매했습니다.작년 판매량은 전년 794만7천181대(내수 135만8천842대·수출 658만8천339대)보다 0.2% 감소했습니다.국내 판매량은 0.7% 증가했지만 해외 판매량이 0.3% 줄었습니다.국내 완성차 업계 판매량은 2023년 830만1천221대를 기록했다가 2024년부터 2년째 800만대를 밑돌고 있습니다.업체별로 살펴보면 기아(1.5%)와 KGM(1.0%)의 판매량은 전년에 비해 늘었습니다.특히 기아는 1962년 자동차 판매를 시작한 이래 지난해 가장 많은 판매(313만5천803대)를 기록했습니다.반면 현대차(-0.1%), 한국GM(-7.5%), 르노코리아(-17.7%)의 판매량은 감소했습니다.현대차는 내수 판매는 1.1% 늘었지만 수출이 0.3% 줄었습니다.한국GM은 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저 등 볼륨 모델의 신차 효과가 떨어지면서 내수 판매가 39.2% 감소한 데다 수출도 5.8% 감소했습니다.르노코리아는 내수는 31.3% 증가했지만 수출 효자로 꼽히던 아르카나의 물량이 줄어든 여파로 수출이 46.7% 줄었습니다.지난해 국내 시장에서 가장 많이 팔린 차는 기아 쏘렌토(1만2대)였습니다.쏘렌토는 2년째 베스트셀링카에 오른 데다 지난해 단일 차종으로 유일하게 10만대 넘게 판매된 차로 남았습니다.이어 현대차 아반떼(7만9천335대), 기아 카니발(7만8천218대), 기아 스포티지(7만4천517대), 현대차 그랜저(7만1천775대) 순이었습니다.한편, 지난해 12월 국내 완성차 5개사는 국내 11만6천69대, 해외 51만7천904대 등 총 63만3천973대를 판매했습니다.전년 동월 대비 국내는 2.5%, 해외는 2.3% 감소한 수치로, 총판매량은 2.4% 줄었습니다.