미성년자 술 먹여 성폭행…홍채정보로 코인 가입한 40대 구속

▲ 서울관악경찰서

자신이 운영하는 카페에서 미성년자에게 술을 제공하며 성폭행을 한 혐의를 받는 40대 점주가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌습니다.서울 관악경찰서는 지난달 10일 아동청소년성보호법, 성폭력처벌법, 아동복지법 위반 등 혐의로 40대 남성 A 씨를 구속 송치했다고 밝혔습니다.A 씨는 지난해 1월부터 10월까지 서울 관악구에서 운영하는 카페와 자신의 주거지 등에서 술로 유인한 미성년자 5명을 성폭행한 혐의를 받고 있습니다.경찰 조사에서 A 씨는 혐의를 부인했지만, 국립과학수사연구원 감정 결과 피해자 신체에서 A씨의 DNA가 발견되면서 지난달 4일 경찰에 구속됐습니다.경찰은 또 A씨가 미성년자들의 홍채 정보를 무단으로 수집해 '월드코인'에 가입한 정황도 인지해 수사를 벌이고 있습니다.월드코인은 지난 2023년 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자가 만든 홍채 인식 기반 가상자산입니다.경찰 조사 결과 A씨는 카페에 홍채 스캐너를 설치하고 "홍채 인식을 하면 돈을 주겠다"며 미성년자들을 유인한 것으로 드러났습니다.경찰은 "자세한 홍채 정보 수집과 월드코인 가입 방법은 수사 중"이라며 A씨의 개인정보보호법 위반 여부도 들여다보고 있습니다.