뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

고우석, 디트로이트와 마이너 계약…MLB 도전 계속

전영민 기자
작성 2026.01.05 18:42 조회수
고우석, 디트로이트와 마이너 계약…MLB 도전 계속
▲ 고우석 투수

오른팔 투수 고우석(27)이 미국프로야구 메이저리그(MLB)를 향한 투쟁을 이어갑니다.

고우석의 국내 소속사인 리코스포츠는 오늘(5일)"고우석이 디트로이트 타이거스와 마이너리그 계약을 체결했다"고 전했습니다.

미국 마이너리그 홈페이지 'MiLB.com'은 지난달 17일(한국시간) 고우석이 디트로이트와 사인했으며, 영입 직후 산하 트리플A 구단인 톨레도 머드헨스로 이동했다고 고지했습니다.

KBO리그 LG 트윈스 마무리 투수로 활약하다가 2024년 샌디에이고 파드리스와 계약해 미국에 진출했던 고우석은 빅 리그 마운드를 밟지 못하고 마이너리그에서 두 시즌을 보냈습니다.

샌디에이고에서는 몇 달 보내지 않고 마이애미 말린스로 트레이드됐고, 지난해 6월 마이애미에서 방출된 이후에는 디트로이트와 마이너리그 계약을 맺었습니다.

지난해 11월 디트로이트에서 방출됐던 그는 한 달여 만에 다시 디트로이트와 계약했습니다.

현재 국내에서 개인 훈련 중인 고우석은 월드베이스볼클래식(WBC) 사이판 캠프 합류를 추진 중입니다.

고우석의 마이너리그 2시즌 통산 성적은 76경기 6승 4패 7홀드 6세이브 평균자책점 5.61이며, 2025년에는 32경기 2승 1패 3홀드 3세이브 평균자책점 4.46을 남겼습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지