69년 영화 외길…'국민 배우' 안성기 떠나다

69년간 150편이 넘는 영화에 출연하며 국민 배우로 불린 안성기 씨가 세상을 떠났습니다. 우리 영화사에 큰 발자취를 남긴 고인의 죽음을 애도하며, 각계에서 추모의 뜻을 전하고 있습니다.



영화보다 더 영화 같았던 고인의 삶을 이주형 기자가 되돌아봤습니다.



사람 좋아 보이는 이 눈웃음을 우리는 더 이상 스크린에서 볼 수 없게 됐습니다.



배우보다는 영화배우란 말이 더 잘 어울렸던, 천생 영화배우 안성기 씨가 7년간의 혈액암 투병 끝에 오늘(5일) 오전 별세했습니다.



향년 74세입니다.



조용필, 이정재, 정우성 등 영화계와 연예계의 수많은 동료 선후배들이 조문했습니다.



[조용필/가수 (중학교 때부터 친구) : 영화계에 또 별이 하나 떨어지는구나. 친구이지만 그래도 영화계의 큰 별이잖아요.]



60년 훨씬 넘게 영화를 살아낸 삶이었습니다.



다섯 살에 고 김지미 배우와 함께 '황혼열차'로 데뷔한 고인은 여덟 살 때는 저 유명한 김기영 감독의 '하녀'에도 어린이 배우로 출연했습니다.



전성기였던 8·90년대에는 영화 자체보다 더 유명한 영화배우였습니다.



1980년 이장호 감독의 '바람 불어 좋은 날'에서 성인 배우로 발돋움한 뒤, '고래사냥', '투캅스' '인정사정 볼 것 없다', 최초의 천만 영화 '실미도',



[너희의 생명과 안전을 보장할 어떤 장치도 없다]



그리고 '라디오스타' 등 정확히 헤아릴 수 없지만 최소 150편 이상의 영화에서 천의 얼굴을 보여주며 국민 배우로 인정받았습니다.



[배창호/영화감독 (지난달 20일 안성기 회고전 당시) : 안성기 씨는 단 한 마디로 얘기하면 클로즈업이 아주 좋은 배우, 그러니까 영화 배우.]



특히 고인은 87년 민주화 이후 '칠수와 만수', '성공시대', '개그맨' 등 이른바 '코리안 뉴웨이브'를 이끈 새로운 흐름의 영화들에서 모두 주연을 맡았습니다.



거지부터 군인, 형사, 범죄자, 대통령까지 모두 소화 가능한 연기력이 있었기에 가능한 일이었습니다.



[안성기 (2017년 데뷔 60주년 기념전 당시) : 컴컴한 그 (영화관) 자리에 앉아 가지고 자기를 어떻게 감동시켜 달라는 그런 마음을 갖는 것에 대한 어떤 소중함이 있고요. 그래서 영화를 그냥 좋아합니다.]



암 투병으로 지난달 말 열렸던 첫 회고전에도 참석하지 못한 고인은, 2017년 데뷔 60주년 기념전 때는 이런 영화들을 자신의 인생작으로 꼽았습니다.



정상의 인기 때도 스캔들 하나 없었고 사회 활동에도 무심치 않았던, 절대다수 대중의 사랑은 물론 인품으로도 존경받은 마지막 영화배우의 시대가 막을 내렸습니다.



(영상취재 : 김세경·김태훈, 영상편집 : 안여진·최혜란, 디자인 : 서승현)