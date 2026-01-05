"트럼프 아웃"…전 세계 곳곳 미국 규탄 시위

<앵커>



전 세계 곳곳에선 미국을 규탄하는 시위가 이어졌습니다. 시위 참가자들은 이번 군사 작전이 미국 제국주의의 침공이자, 명백한 침략 행위라고 목소리를 높였습니다.



손형안 기자의 보도입니다.



스페인 마드리드에 있는 미국 대사관 앞, 마두로 대통령 체포에 항의하는 시위대 수백 명이 한자리에 모였습니다.



마두로를 축출한 미국의 군사 작전을 규탄하는 구호가 잇따라 터져 나옵니다.



[스페인 시위 참가자 : 우리는 미국의 식민지가 되고 싶지 않습니다.]



결국, 미국이 노린 건 베네수엘라의 막대한 석유 자원이라며 트럼프 대통령을 우스꽝스럽게 풍자한 그림도 등장했습니다.



스페인은 베네수엘라 출신 이주민이 많은 나라 중 한 곳으로, 시위 참가자들은 미국이 주권 국가를 약탈한 것이라고 목소릴 높였습니다.



[스페인 시위 참가자 : 내 나라(베네수엘라)에 대한 범죄입니다. 우리 영토와 주권자들에게 개입하는 건 침략행위입니다.]



멕시코 미 대사관 외벽엔 미국을 테러리스트 국가로 적은 대자보가 붙여졌고,



[멕시코 시위 참가자 : 미국이 폭격하는 나라가, 한 나라만이 아니라는 사실에 무력감을 느낍니다.]



쿠바, 콜롬비아, 호주, 일부 아시아 국가에서도 트럼프 행정부의 군사 개입을 비판하는 집회가 열렸습니다.



[호주 시위 참가자 : 트럼프 아웃! 트럼프 아웃!]



외교적 반발도 터져 나오고 있는데 브라질 등 중남미 5개국과 스페인은 미국이 국제법을 어기고 베네수엘라 영토에서 군사 행동을 벌인 것에 대해 깊은 우려를 표명한다고 밝혔습니다.



