뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"트럼프 아웃"…전 세계 곳곳 미국 규탄 시위

손형안 기자
작성 2026.01.05 20:25 조회수
PIP 닫기
<앵커>

전 세계 곳곳에선 미국을 규탄하는 시위가 이어졌습니다. 시위 참가자들은 이번 군사 작전이 미국 제국주의의 침공이자, 명백한 침략 행위라고 목소리를 높였습니다.

손형안 기자의 보도입니다.

<기자>

스페인 마드리드에 있는 미국 대사관 앞, 마두로 대통령 체포에 항의하는 시위대 수백 명이 한자리에 모였습니다.

마두로를 축출한 미국의 군사 작전을 규탄하는 구호가 잇따라 터져 나옵니다.

[스페인 시위 참가자 : 우리는 미국의 식민지가 되고 싶지 않습니다.]

결국, 미국이 노린 건 베네수엘라의 막대한 석유 자원이라며 트럼프 대통령을 우스꽝스럽게 풍자한 그림도 등장했습니다.

스페인은 베네수엘라 출신 이주민이 많은 나라 중 한 곳으로, 시위 참가자들은 미국이 주권 국가를 약탈한 것이라고 목소릴 높였습니다.

[스페인 시위 참가자 : 내 나라(베네수엘라)에 대한 범죄입니다. 우리 영토와 주권자들에게 개입하는 건 침략행위입니다.]

멕시코 미 대사관 외벽엔 미국을 테러리스트 국가로 적은 대자보가 붙여졌고,

[멕시코 시위 참가자 : 미국이 폭격하는 나라가, 한 나라만이 아니라는 사실에 무력감을 느낍니다.]

쿠바, 콜롬비아, 호주, 일부 아시아 국가에서도 트럼프 행정부의 군사 개입을 비판하는 집회가 열렸습니다.

[호주 시위 참가자 : 트럼프 아웃! 트럼프 아웃!]

외교적 반발도 터져 나오고 있는데 브라질 등 중남미 5개국과 스페인은 미국이 국제법을 어기고 베네수엘라 영토에서 군사 행동을 벌인 것에 대해 깊은 우려를 표명한다고 밝혔습니다.

(영상편집 : 조무환)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
손형안 기자 사진
손형안 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지