뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"콜롬비아 작전? 좋은 생각"…줄줄이 경고

김민표 기자
작성 2026.01.05 20:14 조회수
PIP 닫기
<앵커>

베네수엘라 대통령을 무력으로 생포한 트럼프 대통령은 콜롬비아, 쿠바, 멕시코까지 중남미 국가들을 향해 줄줄이 경고를 내놨습니다. 자유와 민주주의의 수호자를 자처해 온 미국이, 이제는 자국의 이익을 위해서 힘만 앞세운다는 비판이 나옵니다.

보도에 김민표 기자입니다.

<기자>

트럼프 미국 대통령은 기자들이 묻지 않았는데도 베네수엘라 이웃 나라인 콜롬비아를 콕 집었습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 콜롬비아도 아주 병든 나라입니다. 코카인을 만들어 미국에 파는 것을 좋아하는 병든 남자가 통치하죠. 오래 그러지는 못할 겁니다.]

반미 성향의 페트로 콜롬비아 대통령에게 경고를 보내면서 동시에 마약퇴치를 명분으로 마두로처럼 군사 작전을 벌일 가능성도 언급했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : (콜롬비아에서 미국이 작전을 벌일 건가요?) 좋은 생각이네요. 그들은 많은 사람들을 죽이기 때문이에요.]

멕시코와 쿠바 등 다른 중남미 국가들에 대해서도 트럼프의 협박성 경고는 이어졌습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 쿠바는 말 그대로 붕괴 직전이죠. 그래서 기뻐할 쿠바계 미국인들이 많습니다.]

중국, 러시아와 가까운 중남미 국가들을 압박하고 서반구, 즉 아메리카 대륙에서 미국의 장악력을 확고히 하는 트럼프식 외교 안보 구상, 이른바 돈로주의를 힘으로 보여주겠다는 겁니다.

[마크 루비오/미국 국무장관 : 여기는 서반구입니다. 우리가 사는 곳이죠. 서반구가 미국의 적대국, 경쟁국의 작전 기지가 되는 것을 허용하지 않을 것입니다.]

트럼프는 중남미를 넘어 '안보를 위해 그린란드가 필요하다'며 또다시 덴마크를 자극하는 등 개입 반경을 전방위로 확대하고 있습니다.

영국 언론 가디언은 트럼프가 세계 초강대국을 불량국가로 만들고 있다고 꼬집는 등 힘을 앞세운 미국의 패권 추구에 대한 비판이 이어지고 있습니다.

(영상편집 : 박춘배)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지