뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'강선우 1억 의혹' 김경 서울시 의원 출국…경찰, 입국 시 '통보 조치'

제희원 기자
작성 2026.01.05 17:44 조회수
'강선우 1억 의혹' 김경 서울시 의원 출국…경찰, 입국 시 '통보 조치'
▲ 강선우 무소속 의원(왼쪽), 김경 서울시의원

강선우 무소속 의원에게 공천 대가로 1억 원을 건넸다는 의혹을 받는 김경 서울시의원에 대해 경찰이 '입국 시 통보' 조치를 내렸습니다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 최근 미국에 체류하는 자녀를 만나기 위해 출국한 김 시의원이 국내로 귀국하면 통보해 달라고 법무부에 요청했다고 밝혔습니다.

입국 시 통보 조치는 특정인의 입국 동향을 파악하기 위해 수사기관이 법무부에 협조를 요청하는 행정 절차로, 통상 출국금지와 맞물리는 조치입니다.

김 시의원은 지난 2022년 지방선거 국면에서 더불어민주당 소속 강 의원에게 공천 헌금 1억 원을 공여한 의혹을 받고 있습니다.

당시 민주당 서울시당 공천관리위원회 간사였던 김병기 민주당 의원이 이 의혹을 강 의원에게 직접 듣고서도 묵인했다는 것도 논란의 쟁점입니다.

경찰은 김 시의원이 돌아온 뒤 출국금지도 요청할 방침입니다.

또 주요 피의자인 김 시의원에 대한 조사도 이뤄질 것으로 예상됩니다.

경찰은 오늘(5일) 오후 김 시의원과 강 의원 등을 공직선거법 위반 혐의로 고발한 정의당 이상욱 강서구위원장을 불러 조사했습니다.

이 위원장은 "공천 개입은 강서구에서 반복된 구조적 문제"라면서 민주당에 공천 거래 전수 조사를 촉구했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
제희원 기자 사진
제희원 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지