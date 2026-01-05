틴탑 창조, 데뷔 16년 만에 첫 셀프 열애 공개…상대는 뷰티 사업가 캐스퍼

그룹 틴탑 멤버 창조(최종현·30)가 열애설 없이 직접 연애 사실을 공개했다. 상대는 래퍼 출신 뷰티 사업가 캐스퍼(이세린·32)다.



창조는 5일 자신의 인스타그램에 장문의 글을 올리며 연애 사실을 직접 알렸다. 그는 "좋은 일이든 조심스러운 이야기든, 제 인생에 의미 있는 변화가 생기면 여러분께 전하고 싶었다. 마음과 상황이 조금 더 정리된 뒤 차분하게 이야기하고 싶었다"고 글을 시작했다.



이어 "이 일을 시작한 지 16년이 지났고, 긴 시간 동안 여러분과 함께 성장해 왔다. 활동을 이어오며 감정적으로나 심적으로 불안정한 순간들도 있었는데, 그런 제 부족한 모습을 긍정적으로 변화시켜 주고 응원해 주는 고마운 사람"이라고 연인에 대해 설명하고 "이 선택이 실망스럽거나 이해되지 않을 수도 있다고 생각한다. 응원의 말과 우려 섞인 걱정 모두 소중히 받아들이고, 좋은 음악과 무대로 보답하겠다"고 덧붙였다.



창조의 연인으로 알려진 캐스퍼는 래퍼로 활동하며 Mnet '언프리티 랩스타 시즌2'에 출연한 이력이 있으며, 현재는 뷰티 브랜드를 운영하는 사업가다. 최근에는 음악 활동과 함께 사업가로서의 행보에 집중해 왔다.



두 사람의 관계는 완전히 비밀에 부쳐진 사이는 아니었다. 캐스퍼가 새해 첫날 데이트 사진을 SNS에 태그하고, 창조가 이를 팔로우하면서 팬들 사이에서는 이미 교제 사실을 인지한 분위기였다. 다만 공식적인 열애설이나 소속사 입장 없이, 창조가 직접 글을 통해 '셀프 열애 공개'를 선택한 셈이다.



한편 창조는 최근 틴탑 활동과 함께 팬 소통 일정, 해외 콘서트 등을 앞두고 있다. 그는 글 말미에서 "놀라게 해서 미안하다"며 "2026년에도 건강하고 행복하시길 바란다. 항상 고맙고 사랑한다"고 팬들에게 인사를 전했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)