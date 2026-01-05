고 안성기에 금관문화훈장 추서…"세대 아우른 '국민 배우'"

▲ 배우 안성기의 빈소가 5일 서울 서초구 서울성모병원 장례식장에 마련됐다.

정부가 오늘(5일) 별세한 안성기 배우에게 대중문화예술 분야의 최고 영예인 금관문화훈장(1등급)을 추서합니다.문화체육관광부는 최휘영 장관이 오늘 오후 고인의 빈소가 차려진 서울성모병원 장례식장을 방문해 훈장을 전달한다고 밝혔습니다.문체부는 "고인은 세대를 아우르는 연기를 보여주며 한국영화와 생애를 함께해 온 '국민배우'로 평가받아 왔다"며 "1990∼2000년대 한국영화의 대중적 도약과 산업적 성장을 상징하는 인물로서, 한국영화의 사회적·문화적 외연 확장에 기여했다"고 추서 배경을 설명했습니다.고인은 앞선 지난 2013년, 유니세프 한국위원회 친선대사와 굿 다운로더 캠페인 위원장, 문화융성위원회 위원 등의 활동을 하며 사회봉사와 문화산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 은관문화훈장을 수훈한 바 있습니다.1957년 영화 '황혼열차'로 데뷔한 고인은 '고래사냥', '투캅스', '실미도' 등 69년간 170편 넘게 출연하며 '국민배우'라는 칭호로 전 국민의 사랑을 받았습니다.고인은 2019년 혈액암 진단을 받고 완치했지만, 암이 재발해 투병해왔습니다.지난달 30일 자택에서 음식물이 목에 걸린 채 쓰러져 의식불명 상태로 치료를 받다가 오늘 오전 별세했습니다.한편 정부는 지난해 말 별세한 이순재와 김지미 배우에도 사후에 금관문화훈장을 추서했습니다.앞서 금관문화훈장을 받은 배우로는 2021년 윤여정, 2022년 이정재 등이 있습니다.(사진=사진공동취재단, 연합뉴스)