조용필 "성기야 또 만나자"…죽마고우 빈소 찾아 마지막 인사

▲ 지난 2013년 11월 18일 '2013 대한민국 대중문화예술상' 시상식에서 은관 문화훈장을 수상한 배우 안성기(오른쪽)와 가수 조용필

'가왕'(歌王) 조용필이 오늘(5일) 60여 년 지기인 배우 안성기의 빈소를 찾아 추모했습니다.조용필은 오늘 오후 빈소가 마련된 서울성모병원 장례식장을 찾아 조문하고서 "성기야 또 만나자"라고 마지막 인사를 건넸습니다.조용필은 안성기와 중학교 같은 반 동창으로, 60년 넘게 우정을 이어왔습니다.그는 전국투어 서울 공연을 불과 4일 앞두고서도 빈소가 마련되자 한달음에 달려와 각별한 사이임을 보여줬습니다.조용필은 "제가 지금 투어 중이라 입술도 부르트고 그랬지만, 친구가 갑자기 변을 당했다고 해서 왔다"며 "(안성기가) 지난번에 병원에 입원했을 때도 제가 왔었고, 그때는 코로나 시기여서 병원에 들어갈 수가 없어서 주차장에서 와이프하고 한참 이야기도 했다. 당시 잘 퇴원해서 괜찮다고 생각했는데, 갑자기 이렇게 돼 정말 너무나 안타깝다"고 말했습니다.이어 "하고 싶은 게 아직도 굉장히 많을 텐데 그것을 다 이뤄내지 못하게 됐다"고 아쉬움을 감추지 못했습니다.조용필과 안성기는 학창 시절 이후 각자 가요계와 영화계에서 국내 대표 톱스타로 활약하면서도 꾸준히 교류를 이어왔습니다.안성기는 1997년 KBS '빅쇼' 조용필 편에 깜짝 출연해 듀엣으로 노래했고, 지난 2018년 조용필 50주년을 맞아서는 릴레이 인터뷰 첫 주자로 나서기도 했습니다.조용필은 "저희 둘이 만날 때는 가수나 영화배우의 입장에서 보는 게 아니기 때문에 장난도 치고 골프도 치고 그랬다"고 회상했습니다.또 고인에 대해 "어렸을 때부터 참 좋은 친구다. 아주 좋은 친구로, 성격도 좋고, 같은 반 제 옆자리였다"며 "집도 비슷해서 같이 걸어 다니고 그랬다. (영정을 보니) 옛날 생각이 난다. 어렸을 때 학교 끝나면 항상 같이 다녔다"고 떠올렸습니다.지난 2019년부터 혈액암으로 투병한 안성기는 이듬해인 2020년 완치 판정을 받았습니다.고인은 가왕에게 "용필아 다 나았어"라고 직접 완쾌 소식까지 전했다고 합니다.안성기는 그러나 혈액암이 재발해 수년 동안 투병 생활을 이어왔고, 오늘 결국 세상을 떠났습니다.조용필은 "(안성기가) 너무 아쉬움을 갖지 말고 (하늘에) 올라가서도 편하기를 바란다. 가족들도 있으니 저 위에 가서라도 남은 연기 생활을 할 수 있었으면 좋겠다"고 말했습니다.또 "'영화계에 별이 하나 떨어지는구나'라는 생각이 들었다. 친구지만 영화계의 큰 별이지 않으냐"라며 마지막으로 "잘 가라. 가서 편안히 쉬라고 이야기해주고 싶다"고 애틋한 마음을 전했습니다.(사진=연합뉴스)