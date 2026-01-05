경기도, 청년 4천400명에 건강검진·예방접종비 20만 원 지원

▲ 경기도청

경기도는 올해 도내 청년(19~39세) 4천400명에게 건강검진비와 예방접종비를 최대 20만 원까지 지원한다고 5일 밝혔습니다.이번 사업은 '경기도 청년참여기구'에서 제안해 주민참여예산사업에 선정돼 예산 10억 원이 반영됐습니다.경기도 청년참여기구는 동서남북 권역별로 모두 250명의 청년이 참여해 청년정책을 직접 만들고 제안하는 기구입니다.건강검진비의 경우 미취업 청년을 대상으로 2천200명에게 최대 20만 원까지 현금으로 지원합니다.예방접종비 지원은 중위소득 120% 이하가 대상이며 2천200명에게 HPV, 인플루엔자, 간염 등 예방접종비를 20만 원까지 지원합니다.신청자들이 몰리면 소득 수준, 거주기간 등을 평가해 최종 대상자를 선정할 예정입니다.오는 3~4월 자세한 사업 내용을 확정한 뒤 5~6월 대상자를 확정하고 7~12월 지원에 나설 계획입니다.경기도는 지난해에 이어 올해에도 청년부부 결혼축하금 50만 원을 지원한다.올해 혼인신고 하는 신혼부부 2천880쌍이 대상이며 '경기청년 신혼부부 복지몰(개설 예정)'을 통해 복지포인트로 지급합니다.청년부부 결혼축하금 사업도 경기도 청년참여기구 제안으로 시행됐습니다.(사진=연합뉴스)