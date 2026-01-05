잠시 뒤 한중 정상회담…'한한령·서해구조물' 등 논의

<앵커>



중국을 국빈 방문한 이재명 대통령이 오늘(5일) 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 합니다. 양국 간 경제 협력 그리고 한반도 평화 문제뿐만 아니라 한한령 등 민감한 현안도 논의될 것으로 보입니다.



첫 소식, 강민우 기자가 전해드립니다.



<기자>



중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 잠시 뒤부터 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖습니다.



지난해 11월 경주 APEC 회의를 계기로 첫 한중정상회담을 한 이후 두 번째 만남입니다.



경제 분야 협력, 한반도 평화 문제뿐 아니라 한한령이나 서해 구조물과 같은 민감한 현안도 논의될 것으로 전망됩니다.



경제, 산업, 기후, 교통 분야 등에 걸쳐 10여 건의 양해각서, MOU도 체결될 예정입니다.



회담 후 시 주석 등과 함께 하는 국빈 만찬도 계획돼 있습니다.



이 대통령은 오늘 오전에는 한중 비즈니스 포럼에 참석했습니다.



이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK회장을 비롯해 국내 주요 기업 총수와 정부 관계자들이 대거 참석했고, 중국 측에서는 허리펑 중국 국무원 부총리를 비롯해 배터리 기업 CATL과 석유화학 기업 시노펙 등 중국 주요 기업 최고 경영진이 함께 자리했습니다.



이 대통령은 양국을 '같은 바다에서 같은 방향으로 항해하는 배'라고 빗대면서, 경제 협력을 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 여기 계신 여러분이 한중 협력의 배를 띄워 주시기 바랍니다. 한국 정부도 양국 기업이 협력의 항로를 넓혀 가는데 필요한 제도와 환경을 갖춰 나갈 수 있도록 중국 정부와 지속적으로 (협력하겠습니다.)]



이 대통령은 특히, 인공지능을 비롯한 제조업 분야와 K-콘텐츠, 뷰티 등 문화 산업 협력의 필요성도 핵심으로 꼽았습니다.



2017년 이후 처음 열린 한중 비즈니스 포럼에서 양국의 경제·산업 분야 협력의 물꼬를 튼 이 대통령이 이어지는 정상회담에서 한한령, 한반도 비핵화와 같은 예민한 현안에 대해서도 성과를 거둘 수 있을지 주목됩니다.



(영상취재 : 이병주·김남성, 영상편집 : 남일)