안성기 별세에 정치권도 "빛나는 별"·"행복했다" 애도 봇물

▲ 지난 2021년 10월 22일 강원 강릉아트센터에서 열린 제3회 강릉국제영화제 개막식 레드카펫 행사에 참석한 배우 안성기 씨

여야 의원들은 오늘(5일) 별세 소식이 전해진 배우 안성기에 대해 "한국 영화의 영원한 주연"·"모든 한국인의 얼굴"이었다며 한목소리로 깊은 애도의 뜻을 전했습니다.더불어민주당 조승래 사무총장은 오늘 페이스북에서 "한국 영화의 영원한 주연이 영면했다"며 "69년 연기 인생 동안 우리에게 희로애락 모두를 줬다. 당신의 관객이어서 행복했다"고 추모했습니다.국민의힘 주호영 의원은 "그가 가장 좋아했다고 전해진 영화 '라디오스타'에는 '별은 자기 혼자 빛을 내는 게 아니라 빛을 받아서 반사하는 것'이란 말이 나온다"며 "안성기란 이름이 바로 그런 별"이라고 기렸습니다.그러면서 "그는 혼자서 눈부시기보다 사람의 빛을 받아 반사해주던 배우였다. 이제는 혼자서도 빛나는 별이 되길 바란다"며 했습니다.같은 당 송언석 원내대표는 페이스북에서 "형사, 군인, 대통령, 왕까지 모든 한국인의 얼굴이었던 안성기 선생님이 돌아가셨다"고 안타까워했습니다.그는 "고인은 좋은 연기로 희망과 위로를 주셨을 뿐 아니라 단 한 번도 불미스러운 사건·사고에 연루된 적 없는 철저한 자기관리의 모범을 보여주셨다"며 "영원한 별이 되신 선생님께서 우리 사회를 밝게 비춰주길 기도한다"고 썼습니다.모범적인 이미지로 정계 입문을 제안받기도 했지만 이를 고사하고 영화예술계 발전에 매진한 모습을 전하기도 했습니다.민주당 박지원 의원은 김대중 전 대통령이 고인을 영입·공천하자고 했던 일화를 소개하며 "안 선생은 DJ를 존경하고 따르지만 자기는 영화배우로 국민께 봉사하겠다고 저를 설득하셨다"고 말했습니다.이어 "김대중, 안성기는 이 시대의 거목이셨다. 고인의 명복을 빈다"고 했습니다.국민의힘 이성권 의원도 페이스북에 "정치도 진영을 떠나 선생님을 좋아했다. 신의와 예의를 금과옥조로 여긴 국민배우의 교훈을 우리 정치도 배웠으면 한다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)