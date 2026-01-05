뉴스
민주, '종합·통일교 특검' 법사위 순연…이 대통령 방중 고려한 듯

민경호 기자
작성 2026.01.05 16:01 조회수
민주, '종합·통일교 특검' 법사위 순연…이 대통령 방중 고려한 듯
▲ 더불어민주당 정청래 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당이 오늘(5일) 이재명 대통령의 중국 국빈 방문 일정을 고려해 2차 종합특검과 통일교 특검 법안을 처리하기 위한 국회 법제사법위원회 전체회의 일정을 순연키로 했습니다.

김현정 원내대변인은 오늘 브리핑에서 "오는 8일 이전에 법사위에서 2차 종합특검과 통일교 특검에 대해 논의하려고 했는데, 이 대통령의 방중 시기에 법사위 개최는 적합하지 않다고 결정했다"며 이같이 밝혔습니다.

당초 민주당은 오늘부터 모레까지 법사위 전체회의를 열어 이들 특검법안을 통과시킨 뒤 8일 본회의에서 처리할 계획이었습니다.

그러나 이 대통령의 방중 기간에 국회에서 쟁점 법안을 처리하는 것은 정치적 갈등을 키우고 외교 일정에도 부담을 줄 수 있다는 당 지도부의 판단이 있었던 것으로 보입니다.

이에 따라 8일 본회의도 열리지 않을 가능성이 커졌습니다.

박수현 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 "8일 본회의 개최 여부는 현재로서 불확실한 상황으로 읽을 수 있다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
