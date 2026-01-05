민주당 "김현지, 당내 절차 따라 투서 조치한 것"

▲ 민주당 김병기 의원

김병기 의원이 '공천 헌금'을 받았다는 의혹이 담긴 전 동작구의회 의원들의 탄원서가 지난 2023년 당시 민주당 대표였던 이재명 대통령의 김현지 보좌관(현 청와대 제1부속실장)에게 전달됐다는 이수진 전 의원의 주장에 대해 민주당은 "시스템에 따라 당 사무국에 전달한 것이 전부"라고 밝혔습니다.김현정 민주당 원내대변인은 오늘(5일) 국회 소통관에서 브리핑을 통해 "당시 당대표의 국회의원 보좌관이었던 김 실장이 투서를 당에 전달하는 것 말고 무엇을 더 하느냐"며 이같이 말했습니다.김 원내대변인은 "선거 시기가 되면 투서가 난무하고, 투서들은 당이 정한 선거사무 시스템과 절차에 따라 다뤄진다"며 "김 실장이 시스템과 절차에 따라 조치한 것"이라고 설명했습니다.그러면서 김 원내대변인은 "당대표의 국회의원실 보좌관이 들어온 후보자 관련 투서를 받고도 방기해서도 안되지만, 투서를 토대로 공천에 개입하는 것은 의원 보좌관의 역할이 아닐뿐더러 심각한 문제"라고 주장했습니다.김 원내대변인은 "국민의힘은 김현지 부속실장을 끌어들여 공천 헌금 의혹에 연관된 것처럼 말하는데, 명백히 사실이 아니다"며 "번지수를 잘못 찾아도 한참 잘못 찾았다"고 반박했습니다.