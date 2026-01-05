민주당 "김현지, 당내 절차 따라 투서 조치한 것"

▲ 민주당 김병기 의원
김병기 의원이 '공천 헌금'을 받았다는 의혹이 담긴 전 동작구의회 의원들의 탄원서가 지난 2023년 당시 민주당 대표였던 이재명 대통령의 김현지 보좌관(현 청와대 제1부속실장)에게 전달됐다는 이수진 전 의원의 주장에 대해 민주당은 "시스템에 따라 당 사무국에 전달한 것이 전부"라고 밝혔습니다.
김현정 민주당 원내대변인은 오늘(5일) 국회 소통관에서 브리핑을 통해 "당시 당대표의 국회의원 보좌관이었던 김 실장이 투서를 당에 전달하는 것 말고 무엇을 더 하느냐"며 이같이 말했습니다.
김 원내대변인은 "선거 시기가 되면 투서가 난무하고, 투서들은 당이 정한 선거사무 시스템과 절차에 따라 다뤄진다"며 "김 실장이 시스템과 절차에 따라 조치한 것"이라고 설명했습니다.
그러면서 김 원내대변인은 "당대표의 국회의원실 보좌관이 들어온 후보자 관련 투서를 받고도 방기해서도 안되지만, 투서를 토대로 공천에 개입하는 것은 의원 보좌관의 역할이 아닐뿐더러 심각한 문제"라고 주장했습니다.
김 원내대변인은 "국민의힘은 김현지 부속실장을 끌어들여 공천 헌금 의혹에 연관된 것처럼 말하는데, 명백히 사실이 아니다"며 "번지수를 잘못 찾아도 한참 잘못 찾았다"고 반박했습니다.
