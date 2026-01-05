KLPGA 투어 대상 유현조, 롯데와 후원 계약…2028년까지

▲ 롯데와 후원 계약한 유현조

2025시즌 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 대상을 받은 유현조가 롯데그룹 모자를 쓰고 새로운 시즌에 나섭니다.롯데그룹은 오늘(5일) 서울 송파구 롯데월드타워에서 조인식을 열고 유현조와 메인 스폰서십 계약을 맺었습니다.계약 기간은 2028년까지입니다.아마추어 국가대표 출신으로 2023년 열린 항저우 아시안게임에서 단체전 은메달, 개인전 동메달을 딴 유현조는 2024년 KLPGA 투어에 데뷔해 메이저 대회 KB금융 스타 챔피언십에서 우승하며 신인상을 받았습니다.지난해엔 KB금융 스타 챔피언십 타이틀 방어에 성공하는 등 19차례나 톱10에 들며 KLPGA 투어 대상을 거머쥐었고 평균 타수 부문에서도 1위에 올랐습니다.유현조는 "롯데그룹의 관심과 신뢰 속에 함께 하게 돼 진심으로 감사드린다. 롯데 골프단 소속 김효주, 최혜진 선수처럼 좋은 경기력을 보여드리며 한국을 대표하는 골프 선수가 되고 싶다"고 소감을 밝혔습니다.유현조는 3월 태국에서 열리는 KLPGA 투어 2026시즌 개막전 리쥬란 챔피언십을 통해 롯데 소속 데뷔전을 치릅니다.롯데 골프단은 기존에 후원해 온 김효주, 최혜진, 황유민, 아마추어 성해인과 유현조 5명의 선수로 새 시즌을 맞이합니다.(사진=대홍기획 제공, 연합뉴스)