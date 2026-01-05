프로야구 NC, 2026시즌 캐치프레이즈로 '위풍당당' 공개

▲ NC 2026시즌 캐치프레이즈

프로야구 NC 다이노스가 2026시즌 캐치프레이즈 '위풍당당'을 공개했습니다.NC는 오늘(5일) 경남 창원 마산회원구청에서 열린 구단 신년회에서 2026시즌 캐치프레이즈 '위풍당당'을 발표했습니다.NC는 "구단 구성원 모두가 스스로를 빛나고 가치 있는 존재로 믿는 당당한 마음가짐이 전제될 때, 비로소 과감한 승부와 성취가 가능하다는 철학을 담았다"며 "이런 개개인의 자부심이 하나로 모여 '원 팀'을 이룰 때 더 높은 곳을 향한 성장을 이뤄낼 수 있다는 의지를 표현했다"고 설명했습니다.NC는 구단 슬로건인 '거침없이 가자'와 새 캐치프레이즈 '위풍당당'을 병행 사용하면서 승부를 향한 당당한 기세와 속도감 있는 실행력을 동시에 보여줄 계획이라고 밝혔습니다.이진만 NC 구단 대표이사는 "선수단과 팬들이 함께 다이노스라는 이름으로 자부심을 공유하며 승리를 향해 당당하게 나아가는 한 해를 만들겠다"고 말했습니다.(사진=NC 다이노스 제공, 연합뉴스)