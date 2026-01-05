뉴스
[현장영상] 역대 최고가 경신한 47억 '괴물 참치' 얻고 "큰일 났어! 열심히 일하지 않으면!"

작성 2026.01.05
일본 도쿄 수산물 시장인 도요스시장에서 5일 진행된 신년 첫 참치 경매에서 역대 최고치가 경신됐습니다.

도요스시장에서 이날 오전 개최된 경매에서 243㎏짜리 아오모리현 오마산 참다랑어가 5억1천30만엔(약 47억원)에 낙찰됐는데요.

이는 관련 기록이 남아 있는 1999년 이후 역대 최고가인 2019년의 3억3천360만엔(약 30억8천만원)을 크게 웃도는 금액입니다.

업체들이 새해 첫 경매에서 손해를 각오하고 엄청난 값을 써내는 것은 홍보효과 때문이라고 합니다. 현장영상에 담았습니다.

(구성: 양현이 / 영상편집: 나홍희 / 디자인: 이정주 / 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

