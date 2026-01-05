베이비돈크라이 이현, '인기가요' 새 MC 합류…신유·의주와 3MC 호흡

SBS '인기가요'가 새로운 MC 라인업을 완성했다.



피네이션의 첫 번째 걸그룹 Baby DONT Cry(베이비돈크라이)의 리더 이현이 SBS '인기가요' 새 MC로 합류한다. 이현은 기존 MC인 투어스 신유, 앤팀 의주와 함께 3MC 체제를 꾸려 프로그램을 이끌 예정이다.



이현은 탄탄한 보컬 실력과 무대 장악력을 바탕으로 팀의 중심을 이끄는 아티스트로, 비주얼 센터로도 주목받고 있다. 과거 SBS '판타스틱 듀오'에 '리틀 아이유'로 출연하며 일찍이 존재감을 알렸고, 2024년 6월 Baby DONT Cry의 리더로 데뷔해 대중에게 강렬한 인상을 남겼다. 작년 11월에는 두 번째 디지털 싱글 'I DONT CARE'를 발매하며 더욱 성숙해진 면모를 선보여 주목을 받은 바 있다.



특히 이현은 작년 7월과 11월 '인기가요' 스페셜 MC로 활약하며 안정적인 진행과 센스 있는 리액션을 선보여 눈길을 끌었다. 당시 생방송에서도 흔들림 없는 진행을 보여주며 비주얼과 진행력을 동시에 입증, 이번 정식 MC 합류로 한층 더 깊이 있는 활약을 예고하고 있다.



이현은 MC 합류 소감으로 "데뷔 전부터 꿈꿔 왔던 음악방송 MC를 '인기가요'와 함께하게 되어 너무 행복하고 설렌다"며 "특히 어릴 적 SBS '판타스틱 듀오'로 처음 방송에 출연했었는데, 같은 SBS의 '인기가요'에서 MC로 인사드릴 수 있어 더욱 뜻깊게 느껴진다"고 밝혔다. 이어 "저를 믿고 소중한 기회를 주신 제작진분들께 진심으로 감사드리며, 그만큼 책임감을 가지고 시청자분들께도, 아티스트 분들께도 매주 즐거운 에너지를 전하는 MC가 되겠다!"라고 각오를 전했다.



베이비돈크라이 이현이 함께하는 새로운 '인기가요'는 오는 11일 일요일 오후 3시 10분 생방송을 통해 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)