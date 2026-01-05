구윤철 "올해 금융의 역할이 어느 때보다 중요"

▲ 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 올해 '생산적 금융'을 본격화하고 금융을 통한 동반성장을 적극 지원하겠다고 밝혔습니다.구 부총리는 오늘(5일) 범금융 신년인사회 신년사를 통해 "2026년은 잠재성장률 반등과 양극화 극복을 통해 대한민국 경제가 대도약하는 원년이 돼야 한다"며 "특히 금융의 역할이 어느 때보다 중요하다"고 말했습니다.구 부총리는 "국내 증시가 사상 최초로 4,000선을 돌파하며 세계 시장에서 우리 경제에 신뢰를 입증했지만 올해도 대내외 여건은 만만치 않다"고 전했습니다.우선 생산적 금융 본격화로 연간 30조 원의 국민성장펀드 공급을 개시해 인공지능(AI)을 비롯한 신산업에 투자하고 기업성장집합투자기구(BDC)·코스닥벤처펀드 등 벤처·혁신자본에 세제 인센티브를 강화하겠다고 밝혔습니다.국내 주식 장기투자 세제 혜택도 강화하고 배당소득 저율 분리과세를 시행하겠다고 덧붙였습니다.주가조작 근절 등 공정 시장 질서 확립에도 더욱 힘쓰겠다고 강조했습니다.구 부총리는 또 "상생 금융프로그램 확산 등 중소·벤처기업의 성장을 지원하고 협동조합, 사회적기업에 관한 사회연대금융을 활성화하겠다"며 "4.5% 미소금융 청년상품 시범 도입 등 저금리 정책 서민금융도 확대하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)