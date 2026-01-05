금융정책 수장들 "양극화·불확실성 우려…포용·생산금융에 주력"

▲ 이창용 한국은행 총재가 17일 서울 중구 한국은행에서 열린 물가안정목표 운영상황 점검 설명회에서 발언하고 있다.

이미지 확대하기

우리나라 금융 정책을 지휘하는 수장들은 올해 경제 양극화와 불확실성 등이 이어질 것으로 우려하면서, 취약계층을 지원할 포용금융과 성장 동력을 찾기 위한 생산적 금융에 주력하겠다는 의지를 밝혔습니다.이창용 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장, 조용병 은행연합회장 등 금융업권별 협회장들은 오늘(5일) 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '범금융 신년 인사회'에 참석해 금융계 인사들과 새해 경제 환경 등을 주제로 의견을 나눴습니다.이창용 총재는 "올해도 우리나라 경제를 둘러싼 여건이 쉽지 않으리라 예상된다. 통상환경과 주요국 재정정책과 관련한 다양한 위험 요인이 상존한다"며 "지난해보다 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되지만, 부문 간 격차가 큰 'K자형(양극화) 회복' 때문에 체감 경기와 괴리가 클 것"이라고 전망했습니다.아울러 "펀더멘털(기초체력)과 괴리된 환율 절하 흐름은 중장기적 산업 경쟁력 강화, 자본시장 제도 개선뿐 아니라 정부·중앙은행을 비롯한 유관기관 간 긴밀한 협력을 요구하고 있다"고 강조했습니다.이억원 금융위원장은 "올해 생산적 금융의 성과를 본격적으로 만들겠다. 정부·금융·산업이 힘을 합친 국민성장펀드를 통해 첨단산업에 과감히 투자할 것"이라며 "디지털자산 생태계를 건전하게 조성하고, 금융소외 계층의 고금리 부담을 덜기 위해 정책서민금융 상품을 개편하고 금융회사 기여를 제도화하겠다"고 예고했습니다.이밖에 가계부채·부동산 프로젝트파이낸싱(PF)·산업재편 등 잠재 리스크 모니터링(위험 감시), 금융 범죄 사고 관련 소비자 보호와 신속 구제 등도 약속했습니다.이찬진 금융감독원장은 금융인들에게 "대내외 환경의 급변에도 우리 금융 시스템이 흔들리지 않도록 손실 흡수 능력을 충분히 확보하는 등 위기 대응 역량 강화에 신경 써달라"고 요청했습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)