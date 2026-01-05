한중 비즈니스 포럼…'4대 그룹' 총수·중 유력 기업 회장단 한자리

▲ 중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 5일 베이징 조어대에서 열린 한·중 비즈니스 포럼에서 이재용 삼성전자 회장과 인사하고 있다.

이재명 대통령의 중국 국빈방문을 계기로 현지에서 개최된 한중 비즈니스 포럼에 국내 대기업 총수와 중국 유력 기업 회장단이 한자리에 모였습니다.베이징 댜오위타이(조어대·釣魚臺)에서 오늘(5일) 열린 비즈니스 포럼엔 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 한국의 4대 그룹 총수가 모두 참석했습니다.장인화 포스코그룹 회장, 허태수 GS그룹 회장, 구자은 LS그룹 회장, 손경식 CJ그룹 회장, 크래프톤 김창한 대표도 행사장을 찾았습니다.이재명 대통령과 중국 시진핑 국가주석의 정상회담에서 중국의 한류 제한 조치, '한한령'의 해제나 완화가 충분히 논의될지도 관심사인데, 공연·예술계의 장철혁 SM엔터테인먼트 대표이사, 최용호 갤럭시코퍼레이션 대표이사도 오늘 자리에 참석했습니다.우리 정부 인사로는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 조현 외교부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장, 노재헌 주중대사 등이 함께 했습니다.중국 측에서는 허리펑(何立峰) 경제담당 부총리와 중국 무역촉진위원회 런홍빈 회장, 중국 석유화공그룹 후치쥔 회장, 중국 에너지건설 그룹 니전 회장, 중국 공상은행 랴오린 회장 등이 참석했습니다.전기차·ESS용 리튬이온 배터리 제조업체인 CATL 정위췬 회장과 TV, 가전, 디스플레이를 주력으로 하는 제조기업인 TLC과기그룹의 리둥성 회장도 자리에 모습을 드러냈습니다.의류기업 LANCY의 왕젠요우 회장, 모바일메신저 및 게임 기업인 텐센트의 류융 부회장, 통신장비 및 스마트폰 기업인 ZTE의 쉬쯔양 회장도 동참했습니다.(사진=연합뉴스)