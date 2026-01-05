'케데헌', 미 크리틱스초이스 애니메이션상·주제가상 2관왕

이미지 확대하기

▲ 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에서 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 수록곡 골든이 최우수 노래상을 수상한 뒤, 오드리 누나, 레이 아미, 이재, 마크 소넨블릭이 소감을 말하고 있다.

한국계 매기 강 감독의 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 '크리틱스 초이스 어워즈'에서 최우수 장편 애니메이션상과 주제가상 등 2관왕을 차지했습니다.넷플릭스 드라마 '오징어 게임'은 시즌3으로 TV 부문 외국어 시리즈상을 받았습니다.넷플릭스 애니메이션 영화 케데헌은 현지 시간 4일 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에서 장편 애니메이션 부문 수상의 영예를 안았습니다.사운드트랙 '골든'으로 주제가상도 거머쥐었습니다.케데헌은 이번에 할리우드의 애니메이션 명가 디즈니와 픽사 스튜디오의 '주토피아 2', '엘리오' 같은 쟁쟁한 경쟁작들을 제치면서, 오는 3월 열리는 아카데미(오스카상) 수상 가능성에도 청신호가 켜졌습니다.주제가상이 발표된 뒤 상을 받으러 무대에 오른 '골든'의 가수이자 작곡가 이재는 이 노래가 "전 세계 수많은 사람에게 희망을 주고 있는 것이 진정한 영광"이라고 소감을 밝혔습니다.곧이어 케데헌이 장편 애니메이션상 수상작으로도 잇달아 호명되자 제작진과 이병헌 등 목소리 배우들, 사운드트랙을 부른 가수들이 모두 무대에 올라 수상의 기쁨을 함께 나눴습니다.매기 강 감독은 수상 소감으로 "이 영화의 여정은 7년 전, 한국 문화에 대한 내 개인적인 러브레터이자, 음악의 힘, 그리고 세상에서 원하는 모습과 내면의 진짜 모습을 조화시키려 애쓰는 모든 이들을 향한 마음에서 시작됐다"며 "이 영화를 발견하고 처음부터 응원해준 팬 여러분께 정말 감사하다"고 밝혔습니다.크리틱스초이스협회는 미국과 캐나다의 방송·영화 비평가와 기자 600여 명이 소속된 단체로, 이들이 매년 초 여는 크리틱스초이스 시상식에서는 영화와 TV 부문으로 나눠 우수한 작품과 배우들을 선정해 시상합니다.'오징어 게임'은 이번 시상식에서 경쟁작 '아카풀코', '라스트 사무라이 스탠딩' 등을 제치고 TV 부문 최우수 외국어 시리즈상을 세 번째로 수상했습니다.이 시상식의 TV 부문에서는 시즌 구분 없이 후보 및 수상 작품명만 공개합니다.앞서 '오징어 게임' 첫 번째 시즌은 2022년 크리틱스 초이스 어워즈에서 한국 드라마 최초로 TV 최우수 외국어 시리즈상을, 주연배우 이정재는 한국 배우 최초로 드라마 시리즈 부문 남우주연상을 거머쥔 바 있습니다.또 지난해 시상식에서는 오징어 게임이 시즌 2로 또다시 최우수 외국어 시리즈상을 받았습니다.이번 시상식에선 박찬욱 감독의 영화 '어쩔수가없다'가 각색상과 외국어영화상 부문 후보에 올랐지만, 두 부문 모두 수상은 불발됐습니다.케데헌은 오는 11일 열리는 골든글로브 어워즈에서도 애니메이션상과 주제가상, 박스오피스 흥행상 등 3개 부문 후보에 올라 있습니다.(사진=게티이미지)