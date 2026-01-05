뉴스
'오겜3'도 작품성 인정 받았다…美크리틱스초이스 3연속 최우수 외국어 시리즈상

SBS 뉴스
작성 2026.01.05 14:15
'오겜3'도 작품성 인정 받았다…美크리틱스초이스 3연속 최우수 외국어 시리즈상
'오징어 게임'이 마지막 시즌으로도 미국 비평가들의 인정을 받았다.

'오징어 게임'은 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에서 '아카풀코' '라스트 사무라이 스탠딩' 등 경쟁작을 제치고 TV 부문 최우수 외국어 시리즈상을 수상했다.

이 시상식의 TV 부문은 시즌 구분 없이 작품명만 공개한다. 시상식 개최 시기와 작품의 공개 시점을 감안하면 시즌3의 성취에 대한 상이라고 볼 수 있다.

'오징어 게임'은 이 시상식에서만 세 개의 최우수 외국어 시리즈상 트로피와 한 개의 연기상 트로피를 거머쥐었다. 시즌1으로 2022년 시상식에서 한국 드라마 최초로 TV 최우수 외국어 시리즈상과 남우주연상(이정재)을 받았다. 시즌2로는 지난해 시상식에서 최우수 외국어 시리즈상을 받았다. 이번 수상은 시즌3에 대한 최우수 외국어 시리즈상이라고 볼 수 있다.
'오징어 게임3'는 자신만의 목적을 품고 다시 참가한 게임에서 가장 친한 친구를 잃고만 기훈(이정재 분)과 정체를 숨긴 채 게임에 숨어들었던 프론트맨(이병헌 분), 그리고 그 잔인한 게임 속에서 살아남은 참가자들의 마지막 운명을 그린 이야기다. 지난해 6월 27일 마지막 시즌을 공개해 93개국에서 1위를 기록했고, 9일 연속 글로벌 1위 행진을 펼쳤다.

크리틱스초이스 시상식은 북미 방송·영화 비평가·기자 약 600명이 소속된 크리틱스초이스협회(CCA)가 주관한다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
