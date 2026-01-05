[여담야담] 김병기 "제명 당할지언정, 탈당은 없다"…당 압박? 결백 강조?

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김유정 전 더불어민주당 의원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장
--------------------------------------------
● "제명당해도 탈당 안 해"
김유정 / 전 더불어민주당 의원
"김병기, 논란 더 커지기 전에 스스로 결단해야"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"김병기 입장 표명, 결기 느껴져…민주에게 반겁박으로도 들려"
● '탄원서' 김현지 거쳐 대표실로
김유정 / 전 더불어민주당 의원
"이수진, '당 대포 보고' 녹취록 있으면 공개해야…입장 대립 속 혼란 초래"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"이수진 녹취 공개된다면 김현지 실장이 설명해야…제보 내용 너무 구체적"
