이혜훈 기획예산처 장관 후보자, 재산 175억 7천만 원 신고

▲ 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 5일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자는 본인과 배우자, 자녀 명의로 재산 175억 6천952만 원을 신고했습니다.오늘(5일) 국회에 제출된 인사청문요청안에 따르면 이 후보자는 본인 명의로 서울 서초구 반포동 아파트 지분 100분의 35(12억 9천800여만 원), 세종시 아파트 전세 임차권(1억 7천330만 원), 서울 중구 오피스텔 전세 임차권(1천만 원), 예금 4천758만 원, 증권 14억 4천593만 원 등 총 27억 2천966만 원 상당의 재산을 신고했습니다.배우자 명의로는 서초구 반포동 아파트의 나머지 지분 100분의 65(24억 1천120여만 원), 포르쉐 등 차량 3대(총 9천879만 원), 예금 4억 6천165여만 원, 증권 71억 7천384여만 원 등 총 101억 4천549여만 원을 신고했습니다.이 후보자 장남은 1억 400만 원 상당의 서울 마포구 상가 지분 절반, 서울 용산구 아파트 전세 임차권 지분 절반(3억 6천500만 원), 증권 11억 8천384여만 원 등 총 17억 124여만 원을 신고했습니다.차남은 서울 마포구 상암동 상가 나머지 지분 절반(1억 400만 원), 서울 중랑구 아파트 전세 임차권(1억 2천만 원), 서울 동대문구 전농동 주택(2억 2천600만 원), 예금 1억 4천826여만 원, 증권 11억 1천843여만 원 등 총 17억 1천419여만 원의 재산을 보유했습니다.삼남은 예금 2천160여만 원, 증권 12억 5천731여만 원 등 총 12억 7천891여만 원의 재산을 신고했습니다.앞서 이 후보자는 2020년 국회 공보에 공개된 퇴직의원 재산공개에서 62억 9천116여만 원의 재산을 보유한 것으로 나타났습니다.불과 6년 만에 약 113억 원의 재산이 늘어난 셈입니다.1964년생인 이 후보자는 서울대 경제학과와 같은대 대학원에서 경제학을 전공하고 미국 캘리포니아 주립대학교 로스앤젤레스 캠퍼스(UCLA)에서 경제학 박사 학위를 취득했다.한국개발연구원(KDI)에서 재정팀 연구위원으로 활동했습니다.이후 제17대, 18대, 20대 국회의원을 역임했습니다.이재명 대통령은 인사청문 요청사유서에서 "후보자는 우리 경제가 당면한 저출산·고령화, 기후변화, 양극화, 산업 및 기술구조 대격변, 지방소멸 등 구조적이고 복합적인 위기 상황에서 예산과 기획의 유기적 연계를 통해 국가의 미래 발전 전략을 예산이 적극적으로 뒷받침해야 한다는 신념이 투철하다"고 설명했습니다.이어 "국민의 세금을 통해 미래를 위한 재정 투자를 확대하고 그 투자가 국민 삶을 풍요롭게 하는 선순환을 구축하는 데 기여할 것으로 판단된다"며 "기획예산처 출범 취지에 부합하는 재정에 대한 전문성과 실무적 경험, 정무적 조정 능력을 두루 갖춘바, 적임자로 판단된다"고 평가했습니다.(사진=연합뉴스)