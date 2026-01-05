"소대가리가 너보다 더 똑똑"…'직내괴' 상당수는 폭언 동원

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

5인 미만 소규모 회사에 근무 중인 직장인 A 씨는 사장으로부터 "머리에 뭐가 들었냐, 아이큐가 몇이냐" 등 '막말'을 들었습니다.폭언이 계속되자 A 씨는 퇴사를 고민 중이라며 지난해 7월 직장갑질119에 피해 사례를 제보했습니다.시민단체 직장갑질119는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 국회의원 시절 인턴 직원에게 갑질과 폭언을 했다는 의혹이 제기된 것처럼 일반 직장에서도 유사 사례가 빈번히 발생하고 있다고 오늘(5일) 밝혔습니다.직장갑질119는 지난 한 해 제보된 언어폭력 사례를 5가지 유형으로 분석했습니다.주요 유형은 ▲ "죽여버릴까, 난 여자도 때릴 수 있다" 등 협박형 ▲ "소대가리도 너보다 똑똑하겠다" 등 비교·비난형 ▲ "네 머리에는 그게 이해가 되냐" 등 능력 모욕형 ▲ "터진 입이라고 맘대로 지껄이냐" 등 신체 비하형 ▲ "국어 못하냐"과 같은 인격 말살형 등입니다.단체 측이 지난해 10월 1∼14일 직장인 1천 명을 대상으로 직장 내 괴롭힘 경험에 대한 설문조사를 진행한 결과, 괴롭힘을 당한 330명 중 17.8%가 모욕·명예훼손을 당한 것으로 나타났습니다.폭행·폭언도 15.4%에 달했습니다.직장갑질119는 "직장인들이 일터에서 겪는 가장 크고 일상적인 고통은 무엇보다 상사의 폭언과 막말"이라며 "인간의 존엄성을 파괴하는 '이혜훈 언어폭력'을 추방하고 안하무인 사장, 인격 말살 상사는 일터에서 사라져야 한다"고 말했습니다.