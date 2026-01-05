[날씨] '소한' 큰 추위 없어…동쪽 지역 건조특보

오늘(5일)은 절기 소한입니다.



소한은 대한보다 더 춥다는 얘기가 있는데요.



오늘은 큰 추위 없겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 2도로 예년 이맘때 추위가 나타나겠고요.



남부를 중심으로는 낮 기온 10도 가까이 오르는 곳이 많겠습니다.



대기가 무척 건조합니다.



일부 서울 지역과 동쪽 지역을 중심으로 건조특보가 발효 중입니다.



바람까지 약간 강하게 불면서 작은 불씨에도 큰 불로 이어지기 쉽습니다.



불씨 관리 잘해 주셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 맑게 드러나겠고요.



공기의 흐름도 원활해서 대기 질 좋음에서 보통 수준으로 무난하겠습니다.



동해안에는 너울성 파도가 강하게 밀려들겠습니다.



너울이 해안가나 또 방파제를 넘을 수 있기 때문에 해안가에 가까이 계신 분들은 각별한 주의가 필요하겠습니다.



서해 중부 먼바다와 동해 먼바다에는 풍랑특보가 발효 중입니다.



다른 지역의 낮 기온도 살펴보시면 전주의 낮 최고 기온 5도, 대구 6도, 부산은 9도 예상됩니다.



목요일까지 제주 지역에는 비나 눈구름이 자주 발달하겠습니다.



내일은 경북과 강원 북부 지역에도 비나 눈 소식이 들어 있고요.



주 후반으로 가면서 중서부 지역에도 비나 눈 소식이 잦겠습니다.



(안수진 기상캐스터)