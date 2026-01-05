"베네수엘라 2차 공격할 수도"…반미 국가에 경고장

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 베네수엘라의 국정을 사실상 미국이 담당하고 있다며, 다른 반미 국가들을 향해서도 강한 경고 메시지를 냈습니다. 미국으로 압송된 마두로 베네수엘라 대통령은 우리 시각으로 내일(6일) 새벽 미 법정에 처음 출석합니다.



보도에 곽상은 기자입니다.



<기자>



델시 로드리게스 부통령을 포함한 현 베네수엘라 정부가 미국에 협조하고 있다고 트럼프 미국 대통령이 밝혔습니다.



전용기에서 기자들과 만난 트럼프 대통령은 누가 베네수엘라의 국정을 책임지고 있냐는 질문에 "매우 논란이 커질 것"이라면서도 "우리가 담당하고 있다"고 분명히 답했습니다.



베네수엘라가 언제 선거를 치를 수 있냐는 질문에는 "나라가 엉망"이라면서 기반 시설 등을 개선하는 게 먼저라고 재차 강조했습니다.



석유와 베네수엘라 재건에 필요한 것들에 대해 미국의 "완전한 접근"이 필요하다고 주장했습니다.



트럼프 대통령은 또 베네수엘라가 제대로 처신하지 않을 경우 '2차 공격'에 나설 수 있다며, 콜롬비아와 이란 등 다른 반미성향 국가들에도 경고했습니다.



미국으로 압송된 마두로 베네수엘라 대통령은 한국시간으로 내일 새벽 2시 뉴욕 남부연방지방법원에 첫 출석합니다.



마두로는 마약 밀매와 돈세탁 등 마약 테러리즘 혐의로 기소된 상태입니다.



[마두로/베네수엘라 대통령 (연행 당시) : 잘 자요. 새해 복 많이 받으세요.]



마코 루비오 미 국무장관은 NBC 방송에 출연해 베네수엘라의 석유가 미국의 적대국들에 의해 통제되는 건 용납할 수 없다면서 적대적인 국가로 중국과 러시아, 이란 세 나라를 지목했습니다.



[마코 루비오/미 국무장관 : 미국은 서반구가 미국의 적대국, 경쟁국, 그리고 라이벌들의 작전 기지가 되는 것을 용납하지 않을 것입니다.]



또 베네수엘라가 올바른 결정을 내리지 않는다면 다양한 수단을 계속 유지할 거라며, 카리브해 군사력 주둔과 석유 봉쇄 조치를 지속하겠다는 뜻을 밝혔습니다.



(영상편집 : 채철호)