'13만전자·70만닉스' 찍었다…코스피 첫 4,400 돌파

<앵커>



새해 주식시장의 상승세가 거침없습니다. 외국인들이 국내 주식을 사들이고, 반도체 주에 대한 기대감이 커지면서 사상 처음으로 4,400선을 돌파했습니다.



고정현 기자입니다.



<기자>



새해 단 2거래일 만에 코스피가 4,400선을 돌파했습니다.



새해 첫 거래일에 4,300선을 넘겨 마감한 지 하루 만에 코스피는 100포인트 넘게 상승하며 오전 11시 30분 기준 4,417.18을 기록 중입니다.



코스닥도 9.6포인트 오른 955.17을 기록하며 오름폭을 키우고 있습니다.



외국인이 기관과 개인의 매도물량을 받아내 오전에만 8천억 원 넘게 사들이며 상승장을 이끌고 있습니다.



반도체주 상승세가 거침없습니다.



삼성전자는 5% 안팎으로 상승하며 주당 13만 원을 훌쩍 넘겼고, SK하이닉스는 주당 70만 원을 찍은 뒤 매도 물량을 소화하고 있습니다.



이번 주 세계 최대 정보기술 가전 전시회인 CES 2026이 예정된 데다, 삼성전자 잠정 실적 발표도 앞두고 있어 반도체 주에 대한 시장의 관심이 계속 이어지고 있습니다.



삼성전자는 사상 처음으로 분기당 영업이익이 20조 원을 넘어설 거란 분석이 나오고 있습니다.



미국의 베네수엘라 군사작전 등 지정학적 불안감의 영향은 제한적인 것으로 보입니다.



원 달러 환율은 사흘째 조금씩 상승 중입니다.



외환 당국의 강력한 구두개입과 안정책으로 지난달 29일 1,429.8원까지 내렸던 원 달러 환율은 현재 1,450원을 넘보고 있습니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 박나영)