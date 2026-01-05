뉴스
오늘 한중정상회담…'한한령·서해구조물' 논의될 듯

강청완 기자
작성 2026.01.05 12:00
<앵커>

중국을 국빈 방문한 이재명 대통령이 오늘(5일) 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖습니다. 양국 간 경제 협력, 한반도 평화 문제뿐 아니라 한한령 등 민감한 현안도 논의될 것으로 보입니다.

강청완 기자입니다.

<기자>

국빈 자격으로 중국을 방문 중인 이재명 대통령이 오늘 오후 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖습니다.

지난해 11월 경주 APEC 회의를 계기로 첫 한중정상회담을 한 이후 두 번째 만남입니다.

회담에서는 기업 투자 등 경제 분야 협력과 한반도 평화 문제뿐 아니라 한한령이나 서해 구조물과 같은 민감한 현안도 논의될 것으로 전망됩니다.

양국 정부 간 경제, 기술, 교통 분야 등 10여 건의 MOU도 체결될 예정입니다.

회담 후 시진핑 주석 등과 함께 하는 국빈 만찬도 계획돼 있습니다.

어제 베이징에 도착한 이 대통령은 인허쥔 중국 국무원 과학기술부장의 영접을 받았습니다.

역대 대통령의 방중 때 수석차관급 이하가 나왔던 것과 달리 장관급 인사가 마중을 나온 것으로 청와대는 중국 정부가 한중 관계 복원의 의지를 드러낸 것으로 평가된다고 밝혔습니다.

이 대통령은 어제 베이징 동포간담회에 참석했습니다.

[이재명 대통령 : (이번 방중이) 기존에 부족한 부분들을 다 채우고 다시 정상을 복구해서 앞으로 더 깊고 넓은 한중 관계 발전을 향해서 나아가는 새로운 출발점이 되기를 기대합니다.]

이 대통령은 오늘 오전 한중 경제인들이 함께 하는 비즈니스 포럼에 참석했습니다.

행사에는 이재용 삼성전자, 정의선 현대차 회장 등 우리 경제 사절단 200여 명도 참석했습니다.

새해 첫 정상외교 무대로 중국을 찾은 이 대통령이 두 번째 한중 정상회담에서 어떤 성과를 이끌어낼지 주목됩니다.

(영상취재 : 이병주, 영상편집 : 남 일)

