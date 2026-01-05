한중 비즈니스 포럼에 '4대 그룹' 총수 참석…경제 교류 확대 논의

▲ 이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장(왼쪽)

이재명 대통령의 중국 국빈 방문을 계기로 현지 시간 오늘(5일) 개최되는 한중 비즈니스 포럼에 이재용 삼성전자 회장 등 국내 대기업 총수들이 대거 참석합니다.이들은 포럼에서 중국 유력 기업 대표들을 만나 향후 교류 확대 방안에 대해 논의할 예정입니다.청와대는 이날 비즈니스 포럼에 참여하는 양국 기업인 명단을 공개했습니다.우선 한국 측에서는 이 회장을 비롯해 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 4대 그룹 총수가 포함됐습니다.또 장인화 포스코그룹 회장, 허태수 GS그룹 회장, 구자은 LS그룹 회장, 손경식 CJ그룹 회장도 행사장을 찾을 예정입니다.최병오 패션그룹 형지 회장, 장철혁 SM엔터테인먼트 대표이사, 게임기업인 크래프톤의 김창한 대표도 명단에 이름을 올리면서, 포럼에서는 전통산업에 더해 문화·게임 산업에 대한 논의도 이뤄질 것으로 보입니다.중국 측에서는 중국 무역촉진위원회 런홍빈 회장, 중국 석유화공그룹 후치쥔 회장, 중국 에너지건설 그룹 니전 회장, 중국 상공은행 랴오린 회장 등이 참석합니다.TV, 가전, 디스플레이를 주력으로 하는 제조기업인 TLC과기그룹의 리둥성 회장, 전기차·ESS용 리튬이온 배터리 제조업체인 CATL 정위췬 회장 등도 행사장에 나와 한국 기업인들을 만날 것으로 보입니다.의류기업인 LANCY의 왕젠요우 회장, 모바일메신저 및 게임 기업인 텐센트의 류융 부회장, 통신장비 및 스마트폰 기업인 ZTE의 쉬쯔양 회장도 참석 대상에 이름을 올렸습니다.(사진=연합뉴스)