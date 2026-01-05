해수부, 고등어 산란 유도 등 신기술 8건 인증

▲ 해양수산부

해양수산부는 지난해 하반기에 해양수산 신기술(NET: New Excellent Technology) 8개를 인증하고, 11건의 신기술 적용 제품을 확인했다고 오늘(5일) 밝혔습니다.해수부는 2017년부터 해양수산 분야에서 최초로 개발됐거나, 기존 기술을 혁신적으로 개선한 기술의 현장 적용성 등을 평가해 신기술로 인증하고 있습니다.지난해 하반기까지 인증한 신기술은 158건입니다.신기술 상용화 확대, 국가계약법과 지방계약법상 조달 특례를 지원하기 위해 지난해부터 신기술 적용제품 확인제도를 시행했습니다.지난해 하반기에 인증받은 신기술은 극피동물에서 유래한 가공제 기반 기능성 섬유 소재 제조 기술, 수온과 광(光)인자 제어를 통한 고등어 산란 유도 및 육성 기술 등 8건입니다.신기술 적용 제품으로 확인된 제품은 선박 항해 정보가 내재한 광자이로콤파스, 터보블로워 열에너지를 이용한 친환경 열교환 온수 히터 등 11건입니다.올해 상반기에 해양수산 신기술 인증과 적용제품을 확인하길 원하는 기업은 해양수산부 누리집(www.mof.go.kr)에 게시된 공고문을 참고해서 신청하면 됩니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)