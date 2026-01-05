뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

조국 "민주당 공천 헌금 의혹은 적폐…'개인 일탈'은 잘못된 진단"

하정연 기자
작성 2026.01.05 11:24 조회수
조국 "민주당 공천 헌금 의혹은 적폐…'개인 일탈'은 잘못된 진단"
▲ 조국혁신당 조국 대표가 5일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

조국혁신당 조국 대표는 오늘(5일) 더불어민주당이 김병기 전 원내대표와 강선우 의원이 연루된 '공천 헌금 수수 의혹'을 "개별 인사들의 일탈"로 규정한 데 대해 "잘못된 진단"이라고 비판했습니다.

조 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "지금 벌어지는 일은 나쁜 제도와 독점에 의한 적폐"라며 "판단이 잘못되면 처방도 치료도 엉뚱해지기 마련"이라고 말했습니다.

이어 "문제 있는 몇몇 인물을 솎아내고 잘하겠다고 고개 숙이는 정도로 넘어가선 안 된다"며 의혹에 대한 철저한 조사와 진상 규명, 다인 선거구 확대, 선거법 개정을 통한 공천 대가 몰수·추징 및 벌금 부과 필요성을 강조했습니다.

또 "돈을 주고받은 사람은 정치권에서 퇴출해야 한다"며 "'돈 공천'에 의한 재·보궐 선거에는 해당 정당이 공천을 못 하도록 해야 한다"고도 주장했습니다.

신장식 최고위원은 공천헌금 수수 의혹 관련 특검을 주장한 국민의힘을 향해 "지금 단계에서 특검 필요성이 입증됐다고 보긴 어렵다"면서도 "국민의힘이 원한다면 돈 공천을 포함한 모든 정당(을 대상으로) 전면 특검으로 하자"고 말했습니다.

신 최고위원은 국민의힘 김정재 의원이 2024년 총선을 앞두고 이철규 의원에게 단수 공천을 청탁하는 정황을 담은 녹취 내용을 거론, "타당을 향한 무차별적 정치 공세는 똥밭에서 지금도 구르는 개가 겨 묻은 개를 탓하는 일"이라며 "국민의힘의 돈 공천 역사부터 조사하고 청산하라"고 지적했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
하정연 기자 사진
하정연 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지